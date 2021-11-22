METAL KAPAKLARA DİKKAT!
METAL KAPAKLARA DİKKAT!
0
AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
0
ABD'DA KORKUNÇ OLAY!
ABD'DA KORKUNÇ OLAY!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

İnce'den, Merkez Bankası yöneticilerine suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

İnce'den, Merkez Bankası yöneticilerine suç duyurusu
22 Kasım 2021 Pazartesi 15:55

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Para Politikası Kurulu üyeleri Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu ve Yusuf Tuna şüpheli olarak yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun baz faiz oranını indirmek suretiyle döviz piyasalarında telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verdiği iddia edilen dilekçede, bu nedenle söz konusu isimlerin, "kamu zararına sebebiyet vermek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #merkez bankası #muharrem ince #suç duyurusu
Önceki Haber
Körüklü çizme ustası siparişlere yetişemiyor
Sonraki Haber
İnce'den, Merkez Bankası yöneticilerine suç duyurusu
Yıldırım: Amerika'da enflasyon 0 yüzde 7'ye çıkmış, bu 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış
Yıldırım: Amerika'da enflasyon 0 yüzde 7'ye çıkmış, bu 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış yani iki kat artış
0
Akşener Denizli'de konuştu: Tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim
Akşener Denizli'de konuştu: Tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim
0
Kılıçdaroğlu: Gıda ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı
Kılıçdaroğlu: Gıda ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı
0
Bülent Arınç'tan Sedat Peker imalı sözler!
Bülent Arınç'tan Sedat Peker imalı sözler!
0
Kılıçdaroğlu'nda faiz tepkisi: Artık dur Erdoğan!
Kılıçdaroğlu'nda faiz tepkisi: Artık dur Erdoğan!
0
2 parfüm almaya girdi, 65 kilogram altınla çıktı!
2 parfüm almaya girdi, 65 kilogram altınla çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.