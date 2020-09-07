İnce'nin hareketi Kılıçdaroğlu'na

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde balık üretim çiftliklerinde incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Muharrem İnce’nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur.

Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu’na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepkidir" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi Kemiklialan bölgesinde levrek ve çipura üretimi yapılan balık üretim çiftlikleri ile midye üretim işletmelerini ziyaret ederek, kuluçkahanelerde incelemelerde bulundu.

Turan, incelemelerin ardından Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Turan, “Muharrem İnce’nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur. Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu’na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepkidir. CHP kurultayında da bu tablo net bir biçimde görüldü. Dolayısıyla tamamen CHP’nin meselesidir. İktidar partileri, ittifaklar dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabilir; fakat muhalefetteyken bölünmek CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösteriyor. Bu hareketin sonunun nereye varacağını en çok Kılıçdaroğlu merak ediyordur. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak işimize bakıyoruz" dedi.



