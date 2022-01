İran doğalgazı kesti, sanayide üretim durdu. CHP'den tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bugün yaşadıklarımız, İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez çünkü İran, hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son 5 yılın 4'ünde İran'da buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, beraberinde partisinin genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Fethi Açıkel ile birlikte Ankara'nın Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. CHP'li heyet, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, sıkıntılarını dinledi. Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak, Türkiye'nin büyük enerji krizi yaşadığını söyleyerek, "İnanılmaz bir basiretsizlik ve rezaletle karşı karşıyayız. Yaşanan krizin bir ayağında yüksek enerji maliyetleri, diğer ayağında enerjiye erişim problemi var. Milletimiz giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor. Sanayicilerimizin enerji faturaları da roket hızıyla artıyor. Son 1 yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200'e yakın zam yapıldı ama hepimiz biliyoruz ki en pahalı enerji sahip olmadığınız, ulaşamadığınız, olmayan enerjidir. Ülkemiz maalesef bugün bunu yaşıyor. Hükümet uzunca bir süredir sanayicimizi perişan ediyor" dedi.

'BU KRİZİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR'

CHP'li Öztrak, enerji yönetimindeki tedbirsizliğin Türkiye'nin işine ve aşına darbe vurduğunu belirterek, "Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Sanayicimiz sorumlusu olmadığı bir krizin ne yazık ki tüm maliyetlerini taşımak zorunda kalıyor. Bu krizin aslında bir tek sorumlusu var; ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim. Bugün yaşadıklarımız, İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez çünkü İran, hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son 5 yılın 4'ünde İran'da buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır. Ne yazık ki her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki basiretsizlik, tedbirsizlik, düşüncesizlik bir kez daha ülkemizin işine, aşına darbe vurmuştur. Neticede Türkiye bu kışa yarısı boş gaz depolarıyla girmiştir. Bu krizin tekrarlanmaması için de alınması gereken tüm tedbirleri alın. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler her şeyden vazgeçebilirler; ama sorumluluklarından vazgeçemezler. Milletimiz sandık önüne geldiğinde bu yapılanların mutlaka hesabını soracaktır" diye konuştu.

'ÖNCE KENDİ PARANIZA GÜVENECEKSİNİZ'

Soruları da cevaplayan Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 'liralaşma' sözüyle ilgili soruya, "Türkiye liralaşacaksa Merkez Bankası’nda zorlayarak, dövize endeksleyerek liralaşmaz. Önce yandaş müttehitlere vermiş olduğunuz dolar ve euroları liralaştıracaksınız. Siz ihaleleri dolar ve euro ile vereceksiniz, mevduatın faizini dolara endeksleyeceksiniz, milletin 128 milyar dolarını satacaksınız, arkasından da 'Liralaşacağız' diyeceksiniz. Bu ülkenin liralaşması dahi söz konusu olamaz. Önce siz kendi paranıza güveneceksiniz. Milletin de kendi parasına güvenmesi için gerekli programı uygulayacaksınız" yanıtını verdi.