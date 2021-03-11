İYİ Parti'den açıklama: Türkiye kendi sorunlarını konuşamıyor

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP ile partisi arasındaki ittifakla ilgili olarak “İYİ Parti ve CHP’nin birlikte teşkil ettiği Millet İttifakı başarılı bir şekilde yürüyor. İttifakımızda yeniden düşündürmeyi gerektirecek herhangi bir gelişme söz konusu değildir” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından il başkanlığı binasında TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

“Konuşan Türkiye istiyoruz”

Toplantıda İYİ Parti olarak il ve ilçelerde ekonomi ağırlıklı ziyaretler yaptıklarını belirten TBMM İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Bir yıldır insanımızla birlikteyiz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Biraz da devleti yönetenlere bu sorunları duyurmaya çalışıyoruz. Akşam genel medyaya baktığımızda bu sorunlar konuşulmuyor. O yüzden İYİ Parti olarak daha fazla sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Türkiye gündemini bir şekilde siyasete aktarma gayreti içerisindeyiz. Hiç itirazsız dünyanın en yüksek rakamlarını ödeyen kişiyiz. 10 yıldır en yüksek işsizliğe sahibiz. Bu Türkiye’nin hak ettiği fotoğraf değil. Türkiye aklı başında ülkeler dediğimiz orta ve üst gelir grubunda kendini yöneten ülkelerden 3 ila 4 kat yüksek borçlanma yapıyor. Bunların hiç siyasetin gündeminde olmadığı ve konuşulmadığını görüyoruz. Elbette ki soruyoruz bu 128 milyar dolar ne oldu? Bunun yerine havaların soğuduğu, mevsimlerin değiştiği cevabını alıyoruz. Soruyoruz 12 bin dolarlardan 8 bin dolara geldik diye? Türkiye bu anlamda kendi sorunlarını konuşamayan ülkelerdendir. Sorunlarını konuşamayan ülkeler sorunlarını konuşamayan ailelere benzerler. Kendi sorunlarını çözemezler. Biz İYİ Parti olarak konuşan bir Türkiye istiyoruz” dedi.

Hükümet çözmeli

Basın mensupları tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile daha önce yaşanan istihdam tartışılmasının hatırlatılması üzerine konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Dervişoğlu, “Bu sorunun sık sık muhatabı oluyoruz. İstihdam ülkenin temel sorunlarından birisi. Merkezi yönetim bunu karşılamadığı için de yüklenmeler belediyelere oluyor. İzmir’de işsizliği karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduklarından emin değilim. Hiçbir belediye bunu karşılayamaz. Türkiye’nin her yerinde yaşanan bu sorunu hükümetin çözmesi lazım” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, “Performanstan memnun musunuz?” sorusunu ise “Performanstan memnun değilim. Ama sana da deprem vursaydı, sana da sel vursaydı, sana da göktaşı düşseydi sen de halinden memnun olamazdın. Bunun ciddi bir altyapı problemi olduğunu konuşuyorum ama geride bıraktığımız yıl talihsiz bir yıldı. Ciddi bir deprem yaşadık, orman yangınları, sel felaketleri… Bu sene göktaşı bile düştü İzmir’e. Allah yardımcımız olsun” şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti yükseliyor

Aynı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Milletvekili Çıray ise “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar bir takım iş birliklerini geliştirdi. Ancak inşallah önümüzdeki kendi projelerimiz, programlarımız, kendi hedeflerimiz var. Hep birlikte bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu ittifak bitiyor değil, ittifak farklı bir şey. Demokrasi, hukukun üstünlüğünü sağlamak, parlamentoyu ve anayasal devleti inşa etmek var. Bir maddesinde de her partinin kendi iç işleri, programları ayrıdır yazar. Hiçbir parti diğerinin iç işine karışamaz. O şartlar nedeniyle bu şekilde davranılması gerekirdi. İYİ Parti’nin önlenemez bir yükselişi var. Biz iddiası olan bir siyasi parti olarak sonsuza kadar belediye başkanlığı seçimine girmeyeceğiz anlamına gelmez” diye konuştu. Tatlıoğlu ise İYİ Parti ve CHP’nin birlikte teşkil ettiği Millet İttifakı başarılı bir şekilde yürüyor. Bugünün sorunlarına derman, yarının sorunlarına umut olarak ilerliyoruz. Tabi bu da bizim ülkeyi yönetme hedeflerimizi taşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Söylediklerimiz net

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atılan tweet ve CHP- HDP ilişkileri üzerine gelen soruya ise Tatlıoğlu “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında prensiplere dayalı bir ittifak sahibiyiz. Bizim hassasiyetlerimiz var, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendine göre hassasiyetleri var. Her iki tarafında bu hassasiyetlere dikkat etmesi gerekir ve bu zaman kadar dikkat ediyor. Bizim muhatabımız Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Onu dışındaki gelişmelere yönelik bizim arkadaşlarımızın değişik eleştirileri olabilir. Siyasetin tabi yapısında bu var. İttifakımızda yeniden düşündürmeyi gerektirecek herhangi bir gelişme söz konusu değildir. Esas olan Pervin Buldan’ın sorularının hala Sayın Erdoğan ve Soylu tarafından cevapsız bırakılmış olmasıdır. Bizim parti olarak hem terörle ilgili hem de HDP’yle ilgili söylemlerimiz kamuoyunda nettir. Türkiye’de söylediklerini net söyleyen fareye fare, aslana aslan diyen bir siyasi partiyiz” diye konuştu.

Beraberliğe vesile oldu

İYİ Parti’de kongresinde 2’nci Olağan Kurultay sonrasında Aytun Çıray’ın, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) listesi dışında kalmasının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili soruyu cevaplandıran Dervişoğlu, “Böyle şeyler başka siyasi partilere küskünlüğe neden olabilir ama bizde beraberliğe vesile oldu. Karşılıklı olarak düşüncelerimizi paylaştık. Dostluk baki. Biz kendi aramızda çözeriz. Siyaset hep spekülasyon üzerinden yürüyor gibi. Biri bir tweet atıyor, biri neden attı diyor. Bunlar oluyor. İYİ Parti’de de çok medeni sınırlar içinde bunlar yaşanıyor. Aytun Ağabey bir televizyon programında benim için ‘Arkadaşım’ demiş, ben ona özel hayatımda ‘Ağabey’ derim” dedi.