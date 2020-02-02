İYİ Parti'nin "Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı" İzmir'de yapıldı

İYİ Parti'nin üçüncüsünü düzenlediği "Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı", Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Çeşme'deki Sheraton Otel'de düzenlenen çalıştaya, Akşener'in yanı sıra İYİ Partili milletvekilleri, partinin Ege Bölgesi'ndeki belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kürsüye Türk bayrağı ile çıkan Akşener, konuşmasına, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir bölüm okuyarak başladı. İYİ Parti'ye toplumdan gelen talep üzerine kurduklarını ve zorlu bir dönem geçirdiklerini aktaran Akşener, "Tek tek, ilmek ilmek her bir şahıs, kadınıyla erkeğiyle bir hikaye yazdı. Tarih yazdık demiyorum ama hikaye yazdık. Yola çıktık. Engeller anlatılmayacak gibiydi. Dikenler üzerinde yürüdük." dedi. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde CHP ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Akşener, "Arkadaşlarım her şeyi konuştular. Oyladık. Sayın Özdağ'ın fikri tek başımıza gitmek yönündeydi. Geri kalan il başkanlarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, milletvekillerimizin tümü oylamaların tamamında 'İttifakla seçime girmeliyiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Teklif sahibi İYİ Parti olduğu için zaman zaman tercihlerde bulunmak zorunda kaldıklarına işaret eden Akşener, bu süreçte "çırak çıkma" pahasına partileri yerine Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi. Sonuçta da İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde ittifak adaylarının seçildiğine değinen Akşener, İYİ partinin ise 18 ilçe 4 beldede belediye başkanlığı kazandığını aktardı. Akşener, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine hitaben, "Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksanız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız ciğeriniz olsun kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Teşkilatlarımızın yanında sizler de uç beylerimizsiniz. Birebir vatandaşla karşı karşıya kalacak olan sizlersiniz." diye konuştu. "Bu bir memleket meselesi" diyerek, yola çıktıklarını anlatan Akşener, Türkiye'yi adım adım gezmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da yerel yönetimlerin demokrasi kültürünün oluşmasında ilk adım olduğunu belirtti.

Akşener, İzmir ziyaretini tamamladı

Bu arada, 30 Ocak Perşembe günü kente gelen Akşener, bugün yaptığı ziyaretlerle İzmir programını tamamladı. Bu sabah ilk olarak 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, buraya çelenk bıraktı ve dua etti. Akşener, Çeşme'de de esnaf ziyaretlerinde bulunarak, Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çeşme Yerel Tohum Takas Şenliği"ne katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in de panelist olduğu etkinlikte bir konuşma yapan Akşener, yerel tohumun önemine değinerek, milli ve yerliliğin Anadolu'nun tohumlarının, yerli hayvanlarının üretimini artırmaktan geçtiğini anlattı.