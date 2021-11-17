İzmir'in bağımsız meclis üyesi DEVA'ya katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi bağımsız meclis üyesi Nezih Özuyar, Demokrasi ve Atılım Partisi(DEVA)'ne katıldı. Rozet takma töreninde konuşan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, “Türkiye siyasetinin temiz ve düzgün olmasını isteyen bütün arkadaşlara kapımız açık” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İYİ Parti’den istifa ederek Demokrasi ve Atılım Partisi(DEVA)'ne katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi bağımsız meclis üyesi Nezih Özuyar için DEVA Partisi İzmir İl başkanlığı binasında rozet takma törenini düzenlendi. Törene DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen’in yanı sıra DEVA Partisi Bergama İlçe Başkanı Melih Sağlambaşoğlu, Nezih Özuyar katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Seda Kaya Ösen, “30 İlçenin 24’ünde ilçe teşkilatlarımız oluşmuş durumda. Bazıları kongresini yaptı 14’üncü kongremizi de Bergama’da yaptık. Bazıları kongre aşamasını geçti bazıları da henüz daha kurulma aşamasında ama artık nüfus olarak İzmir’in yüzde 93’ünde DEVA teşkilatları temsiliyetini yapıyor. Bu da bizim için bir senede güzel yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan mahalle temsilcilerini belirliyoruz bir taraftan sandık temsilcilerini belirliyoruz bir taraftan da gönüllü ve üye kabulleri yapıyoruz. Biz artık kuruculuk döneminin sonuna gelirken seçime hazırlanan bir partiyiz. Çünkü bu saatten sonra yapılacak seçim ne zaman yapılırsa yapılsın artık bizim hazır olmamız gerekmektedir. Bir taraftan Türkiye’deki konjonktüre baktığınız zaman özellikle siyasi ve ekonomik iklime baktığınız zaman partimize teveccühün arttığını görüyoruz. Bu da şundan kaynaklanıyor; ekonominin durumu gün geçtikçe ve insanları yaşamlarına etkisi de direk negatif olarak arttıkça Genel Başkanımızın ve DEVA kadrolarının ekonomi politikalarında verdiği güven halkımıza bizlere teveccüh, üye ve teşkilatlarımıza destek olarak geri dönüyor” dedi.

“Hep beraber iktidara koşacağız”

“Önümüzdeki dönem ekonomik olarak zor bir kış olacağını öngörüyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Ösen, “Ankara’da İl Başkanları toplantısında yapılan sunumlardan da anlaşıldı ki Türkiye’yi ekonomik olarak çok zor bir kış bekliyor. Yüksek enflasyonun olduğu hatta yer yer kıtlıkları olabileceği bir kış bekliyoruz. Ama tabi ki umutsuz olmamak lazım. DEVA kadroları bunu daha önce nasıl Genel Başkanımız yaptıysa yine çok kısa sürede bu ekonomik darboğazdan Türkiye’yi çıkarabileceğini düşünüyoruz. Gerek Türk Lirası’nın değersizliği, gerekte ülkemizde şu anda yaşadığımız hayat pahalılığı, enflasyon ve özellikle kutuplaşma, çok kısa sürede kurumların tekrar bağımsızlığının ve liyakatinin temsil edilmesi ile Merkez Bankası olsun, TÜİK olsun çok kısa sürede aşılabilir. Yeter ki güven veren bir ülke yönetimi olsun. DEVA Partisi aynı zamanda siyasete yeni bir soluk getirmek için kurulmuş bir partidir. Biz hiçbir partinin devamı değiliz. Hiçbir siyasi geleneğin de devamı değiliz. Tamamen Türkiye’nin gelecek vizyonunda birleşen demokrat, liberal, özgürlükçü ve hak ettiğimiz refah seviyesinde yaşamamız gerektiğini düşünen insanların bir araya geldiği bir topluluğuz. Bu siyasi anlayışta, DEVA siyasi anlayışında kavga yok, gürültü yok, şantaj yok, tamamen beraberce Türkiye’nin geleceği için çalışmak var. Yolsuzluk yok, insan kayırmacılık yok, mezhepçilik yok, tamamen liyakat var. İşte bu siyasi ideallerde birleşen ve bu siyasi ideallere gönül veren, Türkiye siyasetinin temiz ve düzgün olmasını isteyen bütün arkadaşlara da kapımız açık. Bugün de bizim için güzel bir gün. Nezih Bey bizim şu andaki tek ama inşallah tek olmaz, siyaseten DEVA prensiplerine gönül veren yoldaşımız olarak bizimle beraber olmaya karar verdi. Bundan sonra DEVA çatısı altında hep beraber iktidara koşacağız diye ümit ediyorum” diye konuştu.

“DEVA Partisi Türkiye’nin devası olacak”

DEVA Partisine katılan Meclis Üyesi Nezih Özuyar ise, “19 Mart 2020’den beri kuruluşunu yapan DEVA Partisini yakinen takip etmekteydim. Parti politikalarını hazırlamış olduklarını eylem planlarını takip ediyordum. Gönülden destek verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Gönül bağımı o zaman kurdum. Ali Babacan’ın devletteki ve ekonomideki tecrübesi ülkenin sorunlarının devası. DEVA Partisi Türkiye'nin devası olacak. Bergama’nın sorularını ilçe başkanımızla birlikte hakimiz çözümlerini biliyoruz. Bunun büyükşehir meclisinde takip etmek gibi bir avantaja sahibiz. Bunu DEVA Parti saflarında artarak devam ettireceğimizin sözünü veriyorum. Hayırlı olsun yolumuz açık olsun aileden olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Konuşmaların ardından İl Başkanı Kaya ve Meclis Üyesi Özuyar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Tarım OSB belirsiz ve kötü bir proje”

Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde Hasan Ağa Merası üzerine yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi(TDİOSB) ilişkin görüşleri sorulan Nezih Özuyar, OSB’NİN Bergama’ya faydası olmayacağını savunarak, “Bergama’ya iyi şeyler yapılsın ama yanlış bilgilendirmeyle başlamış. Sonucu itibariyle Bergama’nın faydasına olacak proje değil. İnsanlara ‘Buraya üye olun 10 dönüm araziniz olacak’ yönlendirme oldu. Bu talep toplama formuydu. Yanlış yönlendirmelerle bir şeye kalkışmak kötü bir durum. 100 bin sığıra varacak bir proje ve çok büyük bir alan. Orası gerçekten sığırcılık ve koyunculuk merası. Orada insanlar bir işe ortak ediliyor. OSB’ye katılmak budur. Para koyacaklar, en az 50 hayvan koyacaksınız böyle kıstaslar var. Daha ÇED raporunun ne olduğu belli değil. Halk merasını sahip çıkmalı. Orada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklenmeli. Kendi topraklarında kendileri çalışmalılar. Kendi topraklarında asgari ücretle çalışır duruma gelecekler. Meralar ıslah edilmeli yüzde 40’ı meraların bitmiş durumda. Önce meralar düzeltilip, çiftçimiz ve köylümüz hayvancılığını yapabilmeli. OSB belirsiz ve kötü bir proje” dedi.

Millet Bahçesine ihtiyaç yok

Bergama’daki Millet Bahçesi Projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nezih Özuyar, “14 Eylül Stadının olduğu bölge Bergama’nın yeni ticaret alanı. Alanda 86 tane bağımsız bölüm, 101 esnafımız var. Bu esnafımız çalışanları ve aileleriyle birlikte 450-500 nüfusa hükmediyor. Bergama’ya asla yeni bir şey yapılmasına karşı değiliz. Israrla bunu böyle kullanmak istiyorlar. Elimizde bir proje var, buraya nasıl bir şey yapılmalının çözümü var. Bu şekilde muhalefetimize devam ediyoruz. Çünkü bu haliyle esnaf mağdur olacak, Bergama halkı bu ticaret merkezinden istifade edemeyecek. Üç yıllık bir süreç, dükkânlar yıkılacak halk mağdur olacak. Böyle bir bahçeye ihtiyaç yok. Bergama’nın doğal güzellikleri hazır. Bu projede bir suni gölet var. Bizim zaten İncecikler Kozak mevkimiz var. Buna ihtiyaç yok. Bu proje yanlış oldu. Kapalı inşaat alanıyla ilgili bir kota olduğunu kendileri de bilmiyordu. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Projenin düzeltilmesi lazım, Bergama’ya iyi şeyler yapılmasını istiyoruz. Bizim teklifimiz hazır” dedi.

Kapımız açık

“DEVA Partisi’ne meclis üyesi olarak başka isimler katılacak mı, bu yönde görüşmeleriniz var mı?” sorusuna ise İl Başkanı Ösen, “Artık kendimizi ispatlamış bir partiyiz. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 670 ilçesinde DEVA Partisi var. Teşkilatlanmamız tamamlandı. Bu saatten sonra DEVA prensiplerine, ilkelerine gönül veren bu şekilde siyaset yapmayı arzu eden herkese kapımız açık” diye yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu’nun kamuoyuna yansıyan ses kayıtları ve istifasıyla sonuçlanan “ses kaydı krizine” ilişkin ise İl Başkanı Ösen, “Bu sadece CHP’ye has değil Türkiye’deki tüm siyasi partilerin başına gelen olaylar. Çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bu tür siyasete biz kendimizi çok uzak hissediyoruz. Türk insanın da bu tarz siyaseti hak ettiğini düşünmüyorum. Tüm siyasi partilerde olan bir olay. Biz DEVA Partisi olarak temiz siyaset için yola çıktık. Temiz siyaset olgusunu destekliyoruz. Teşkilatlarımızı bu prensiplerle kuruyoruz” diye konuştu.