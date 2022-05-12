Kaftancıoğlu'nun cezası onandı, Kılıçdaroğlu talimat verdi: Tüm vekiller İstanbul'a

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını verdi. Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onayan Yargıtay, 2 davayı ise düşürdü. İsmail Saymaz ise Kaftancıoğlu'na aynı zamanda siyasi yasak geldiğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm milletvekillerini İstanbul İl başkanlığına çağırdı

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.

Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamı ise 4 yıl 11 ay.

Karar sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden video paylaşımı yapan Kaftancıoğlu, paylaşımına "Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" notunu düştü.

Kaftancıoğlu sözkonusu videoda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara- İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum"

Kılıçdaroğlu'ndan talimat

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu karar sonrası Twitter'dan bir paylaşım yaparak partisine bir talimat verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatı şöyle:

"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın"



Kaftancıoğlu'na siyasi yasak

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz ise Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın onandığını ifade eden bir paylaşım yaparak, "Cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildi" dedi.

Saymaz şöyle dedi:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildi"