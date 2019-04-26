Kani Beko: Kıdem tazminatları ile finanse edilecek

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, çarpıcı bir iddiada bulundu, "Kanalistanbul projesi için kaynak yetersiz. Kıdem tazminatları, bireysel emeklilik fonuna devredildikten sonrKanalistanbul projesine aktaracaklar. 19 mütaahhitle yapılan ön anlaşma var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni programa göre, kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sistemi (BES) entegre edilecek ve bir fon oluşturulacak. İşverenden yapılacak kesintiler fonda toplanacak, çalışandan da aldığı ücrete göre kesinti yapılacak. Yeni sistem zorunlu olacak. Bu fonun otomatik katılım adı altında toplanacağı ve böylece zorunlu hale geleceği bekleniyor. Bakan Albayrak, sistemde biriken fonların 5 yılda milli gelirin yüzde 10'una ulaşacağını söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik fonuna aktarılmasıyla 20 milyon çalışan işçinin etkileneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemsediği projelerin başında gelen Kanalistanbul Projesi'ne yeterli kaynak bulunamadığını belirten Beko, "Kıdem tazminatları bireysel emeklilik fonuna devredildikten sonra burada yeterli derecede kaynak oluşturacaklar ve bunu Kanalistanbul projesine aktaracaklar. 19 mütaahhitle yapılan ön anlaşma var. Kaynak yetersizliğinden bir türlü ihaleye veremiyorlar. Bu şekilde yeterli kaynak oluşturunca 19 müteahhit çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Karşı çıkın

Bireysel emeklilik fonuna para yatırıp ileride maaş almayı hayal eden emeklileri uyardığını söyleyen Beko, "Kesinlikle buna karşı çıkın, kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik fonuna bedeli ne olursa olsun karşı çıkın" dedi.

AK Parti'nin emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istediğini belirten Beko, şöyle devam etti: "Taşeron işçilerine verdiği sözlerini tutmuyor, hukuksuzlukta ısrar ediyor. Özel İstihdam Bürolarıyla işçi simsarlığını teşvik ediyor. Emekçilere kölelik dayatıyor. Ve son olarak da kıdem tazminatını kaldırarak iş güvencemizi yok ediyor. Hükümetin 2016 eylem planında yer alan düzenlemenin amacı, patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşürmek. İşçimizin kıdem tazminatları yani ücretinin ödemesi sonraya bırakılmıştır. Sermaye için 'yük' olarak görülmekte.

'İşçilerin çoğunluğu kıdem tazminatı alamıyor' bilgisi de doğru değil. İşçiler dava açmaları halinde çoğunlukla tazminatlarını almaktadır. İşverenlerin hukuksuzluğunu önlemek yerine, kıdem tazminatı fiilen kaldırılarak hukuksuzluğa hukuk üretilmek istenmekte. Yapılmak istenen değişiklik ile amaçlanan herkesin kıdem tazminatı alması değil."

Hak kayıpları yaşanacak

Kıdem tazminatının fonu planında yer alan 15 yıllık çalışma süresi ile 3600 prim gününü doldurma koşulu nedeniyle hak kayıpları yaşanacağını ifade eden Beko, şöyle devam etti: "Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak. Evlenen kadın işçi, bir yıl içinde işinden ayrılırsa tazminat alamayacak. İşyerinde bir yıllık kıdemi olan işçi işten çıkarılırsa tazminat ödenmeyecek. Prim gün ve çalışma süresi koşulu nedeniyle işçi haklı bir nedenle işten ayrılsa (geçerli sağlık nedeni, işverenin tacizi, kötü muamelesi gibi) dahi tazminat alamayacak. Ayrıca işçinin iş koşullarındaki değişikliği kabul etmemesi, ücretinin ödenmemesi halinde işi bırakması gibi nedenlerle işten çıkarılması halinde de tazminat alamayacak. Hak etme koşulu gerçekleşinceye kadar parası fonda hapis kalacak. Belki de kıdem tazminatını almaya ömrü yetmeyecek. İşveren, ücret ya da ücret benzeri, ikramiye vs. ödemeleri zamanında yapmazsa, işçi ya duruma katlanacak ya da katlanmak istemeyip işten çıkarsa, kıdem tazminatı alamayacak. Yani işverenin ücret ödememesi bir anlamda cezasız kalacak. İşverenler istediği zaman, istediği şekilde iş şartlarını değiştirebilecek, işçiye ya kabul et ya da işten çık diyebilecek."