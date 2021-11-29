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Kılıçdaroğlu: Bize yolsuzluk dosyaları akmaya başladı, zamanı gelince açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanunsuz emirlere uymayın" çağrısı yaptığı bürokratların artık kendilerini yalnız hissetmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Zamanı gelince açıklayacağız" dedi

Kılıçdaroğlu: Bize yolsuzluk dosyaları akmaya başladı, zamanı gelince açıklayacağız
29 Kasım 2021 Pazartesi 10:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı "Kanunsuz emirlere uymayın" çağrısından, helalleşme çıkışına kadar birçok konuyu değerlendirdi. "Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı…'' diyen Kılıçdaroğlu, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk ihbarı ve dosyasının kendilerine ulaştığını da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"BÜROKRATLAR İMZA ATMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORLAR"

"Bürokrasiye yaptığım çağrıdan sonra, hukuka uyan bürokratlar, kendilerini daha güvende hissettiler. Yasa dışı biçimde gelen baskıya da direndiler. İmza atmamaya özen gösteriyorlar. Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bürokrasi aslında yaptığı işler dolayısıyla suçlanmak istemez, yasalara uygun davranmak ister, yasalara aykırı işlemlere direnmek ister. Ama yıllardır bürokrasi üzerinde baskı kuruldu ve dürüst insanlar sistemin dışına itildi. Yandaşlarına da belli makam ve mevkiler verdiler. Bu da siyasetçi ile bürokrasi arasında çıkar ilişkisi doğurdu. Tepedeki nemalanıyor, alttaki de 'O zaman ben de' diyor. Bu durumdan dürüst çalışan bütün bürokratlar rahatsızdı. Benim yaptığım çağrı, bürokrasiye güven verdi. Artık kendilerini yalnız hissetmiyorlar."

"HELALLEŞME DEDİM AMA HESAPLAŞMA AYRI"


Son dönemde büyük tartışma yaratan "helalleşme" çağrısıyla ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben 'Helalleşme' dedim ama 'hesaplaşma' ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken "Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz" diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz. Bana son dönemde en çok, 'Bizi ne zaman kurtaracaksın? Bunları ne zaman göndereceksin?'' sorusu yöneltiliyor. Halkın bize olan güveni artıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #yolsuzluk
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