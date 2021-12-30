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Kılıçdaroğlu bu kez de MEB'e alınmadı

30 Aralık 2021 Perşembe 13:27

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti…

Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı…

Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmayan Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, haksızlık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur.

Dün, bir feryadı dile getirdim. KPSS'den 80, 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatı ile terk edildi? TÜGVA'dan TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu karar alındı? Büyük haksızlık var. Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırladığını bilmeyen var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var hukuksuzluk var. Bir feryat var.

Benzer olayları daha önce yaşayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay, mülakatlarda yapılan haksızlıkları tescilledi. Verdiği kararda, 'Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır' diyor. Bunu yaparsanız, şu bakanlıkta oturanların yaratacak yeri yoktur. Dürüst bürokratları ayırıyorum. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Haksızlığa uğradığına inanan bütün herkese hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Haksızlık yapanlar unutmasın, görecekler haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim namus borcumdur.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #milli eğitim bakanlığı #meb #atanamayan öğretmenler
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