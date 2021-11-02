Kılıçdaroğlu bürokratları yine uyardı: Onları devletin bürokrasini içinde tutmayacağım

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet'in Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün adını anmamasına tepki gösterdi. Bürokratları yeniden uyaran Kılıçdaroğlu, "AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı. 128 milyar doların nerede olduğu sorusunu yeniden soran Kılıçdaroğlu, "Çırpınıyorlar unutalım diye. Kul hakkını savunan hiç kimsenin 128 milyar doları unutma hakkı yok." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kürsüye 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Güzel bir ülkede yaşıyoruz, sıkıntılar var biliyorum. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladık. 98 yıl geçti. 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken 'Kimsesizlerin kimsesi' demiştir. Bizim temel amacımız, felsefemiz de bu. Dolayısıyla Mustafa Kemal, irfanı, vicdanı hür olan gençler istemiştir. Bütün gençlere CHP iktidarında özgürlük vaat ediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. 98 yıldır Cumhuriyeti sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

DİYANET'E TEPKİ

Bu süreç içinde beni üzen Diyanet İşleri Başkanlığını ve Genelkurmay Başkanlığı'nı aynı tarihte parlamentodan geçiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 98. yılında anılmamasıdır. Biz herkesin inancına saygılıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir iradeye en azından saygı duyulması lazım. Bunların tamamını yapacağız.

Anıtkabir'de bir garabetle karşılaştık. Bazı televizyon kanalları ve gazetecilerin muhabirleri Anıtkabir'e alınmadı. O kararı alınlara söylüyorum. Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor aslanı. Ne yaparlarsa yapsınlar kendi sonlarını getiriyor. Bu milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Bunların tamamını iktidarımızda çözeceğiz.

BİRAZ SABRETSİNLER

15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak kabul edip milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı.

BÜROKRATLARA UYARI

AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum. Senin yerin saraydır kardeşim, gidersin orada ne derlerse yapabilirsin.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Adalet yok ama adaletle beraber ahlak kavramı da çok önemlidir. Yanına bir de liyakati ilave etmemiz lazım. Defalarca dile getirildi ve söylendi. Türkiye'nin bütün sıkıntıları dillendirildi. Bir baktık ki Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar buharlarmış. Kime sattınız, hangi kurdan sattınız, hangi güç bunu bakanlık aracılığıyla sattı diye sorduk. Cevabı hiç alınmadı ama bulacağız.

AK Parti'nin grup başkanvekili bir açıklama yapıyor, "128 milyar dolar, pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” diyor. Açık ve net yalan söylüyorsunuz. Keşke mahkemeye verse de bu dosyayı mahkemeye versek. Yalanın hangisini söylüyorum. Pandemi 2019'da başlamadı. Bu kadar atılmaz. Millete dağıttıysan her haneye 5 bin 202 dolar para düşmeliydi.

Çırpınıyorlar unutalım diye. Kul hakkını savunan hiç kimsenin 128 milyar doları unutma hakkı yok.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Milleti perişan ettiler. Bugün sayın Bahçeli, 'Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim CHP'yi ne yapıyor' diye demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar. Ben söyleyeyim pazara, ayakkabı tamircisine, işsize sorsunlar 'Bu CHP ne yapıyor?' diye. CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol açıyoruz.

ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MI?

Temmuz 2021 rakamları. 7 milyon 578 bin 123 kişi asgari ücretin 3'te 1'i kadar gelir elde ediyor. Geliri çok düşük olduğu için bunların sosyal güvenlik primini devlet ödüyor. Erdoğan'ın bu rakamlardan haberi var mı? Cumhur İttifakı'nın bu rakamlardan haberi var mı? Bu iktidar halkın, fakirin, çiftçinin, emeklinin yanında değil. Bu iktidarın yeri Türkiye'deki ve Londra'daki tefecilerdir.

ÇİFTÇİYE İHANET EDİYORLAR

Çiftçilere de ihanet ediyorlar. Buğdayı ton başına 2 bin 250 liradan alıyoruz. Dışardan buğday alıyoruz. 3 bin 343 lira ödüyoruz. Dışardaki çiftçiye Yüzde 48 daha fazla ödüyoruz. Nohutu 4 bin 50 liradan alıyoruz, dışarıdan tonunu 9 bin liradan alıyoruz. Yeşil mercimek 4 bin 150 liradan alıyor dışarıdan 12 bin 160 liradan alıyoruz.

AKP'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren, ya da oy vermeye devam edeceğini söyleyen vatandaşlara sesleniyorum. Bu hükümet bizim çiftçimize mi çalışıyor yabancıların çiftçisine mi çalışıyor? Erdoğan Şahsım Hükümeti'nin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur.

Bütün parayı dışarıya ödüyorsun. Ne olacak bu memleketin hali?

MİLLİ GELİR DÜŞTÜ

98 yıllık bir Cumhuriyetten söz ettim. 7 yıl arka arkaya dolar bazında milli gelirin düştüğü dönem Erdoğan Şahsım Hükümeti dönemidir. Bunun topluma faturası 227 milyar dolardır. Türkiye ilk 20 liginden düşmüştür. 'İlk 10'a çıkaracağız' diyorlardır ilk 20'den düştüler.

KARA KIŞ FONU

Biz çözüm üretmek zorundayız. Çıktık önce enerji sektörü bileşenleri ile bir araya geldik. Arkasından çıkıp bir açıklama yaptık. İktidara kara kış fonu çağrısı yaptım. Doğalgaz, elektrik, su bütün faturalar ağırlaşacak. Kış aylarında elektrik faturalarından KDV'yi, TRT payını kaldırın dedik. Doğalgaz ve mutfak tüpünde KDV'yi ÖTV'yi kaldırın dedik.

Fransa aylık geliri 2 bin avronun altında olanlara her ay 100 avro verecek. İtalya, düşük gelirlilerin doğalgaz faturasını devletin ödemesine karar verdi. Çekya, enerji üzerindeki vergileri kaldıracağım dedi. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde, Kara Kış Fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız, doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez noktaya gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Onların yapmadığını biz yapacağız. Gönül isterdi ki biz iktidar olalım, bütün Türkiye'de sıkıntı ile karşı karşıya olanlara biz yardım edelim.

Kara Kış Fonu kur dedim, sana akıl verdim. Sana yol gösterdim. Senin çevrenin sana vermediği aklı sana verdim ama sen bildiğini okuyorsunuz ama bizim belediyelerimiz halkının yanında.

Gönül isterdi ki bunu Türkiye genelinde yapalım, o günlerde inşallah gelecek. Geliyor gelmekte olan diyoruz.

Her bir sektörün sorunları ile belediye başkanlarımız ilgileniyor. Karabağ Belediyesi'nde mobilyacılar ile bir araya geldim. Ara eleman, yetişmiş eleman bulamıyorlar. Mobilya Akademisi kurdu belediyemiz. Yetişecekler, işleri hazır olacak.

Ülkeyi yönetemiyorlar, sürekli sıkıştırıyoruz yapamıyorlar, yapmıyorlar. Biz kendi belediyelerimizin olduğu yerlerde vatandaşlarımızın rahat etmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.

Erdoğan'a yine öneriyorum. Bir muhalefet ister ki çok daha kötü tablo ile karşı karşıya bıraksınlar ülkeyi ama biz öyle istemiyoruz. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 3 bin 93 lira. Yaparsan sen oy alacaksın. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne çıkarın demen lazım.

Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçti. Nasıl ısınacak bu adam? O ailede yaşanan dramı acaba saray iktidarı bilecek mi?

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Öyle bir şahsım ve şürekası var ki gerçekten utanıyorum. Önümüze konulan tablo hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir tablo. Dışarıda tam bir kuzu şahsım ama gözleri gülüyor Biden'ı görünce. En büyük derdi 'Acaba Biden'la bir saat oturabilir miyim?' geldikleri hale bak. Bu devletin itibarı, saygınlığı yok mu? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin, bir saat görüşebilsin.

Havuz medyasının gitmeden önceki manşetleri ile döndükten sonraki manşetlerini bir kıyaslayın. 180 derece nasıl dönebiliyorsunuz, nasıl bir bel var gerçekten hayret ediyorum.

Kağıt toplayıcısını dövdürüyorlar. Elindeki çek çeki alıyorlar. En fakire, garibana güç gösterisini yapıyor. Baskıcı yüzünü millete layık görüyor. Dışarıda kuzu, içeride ise kaplan kesiliyor.

HAKSIZ YERE TUTULAN DEMİRTAŞ VE KAVALA VAR

Açıkça söylüyorum. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Onlar hayatlarının hiçbir döneminde belki CHP'ye sempati bile duymadılar ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır. Bunların tek suçu var pasaportları Amerikan pasaportu değil öyle olsaydı bir telefonla çıkarlardı, apronda uçaklar beklerlerdi ve giderlerdi.

GELEN ZAMLAR

Yağmur gibi zamlar yağmaya başladı. Saray ve şürekası bunları hissetmez ama vatandaş perişan vaziyette. Elektrik 3 kez zamlandı, doğalgaza 9 kere zam geldi.

Tüm bu zamlardan sonra gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşacak. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşınca asgari ücretli nasıl geçinecek? Kara Kış Fonu'nu derhal kur diye boşuna mı diyorum. Bilgin, birikimin yok bütün derdin 'Biden bana gülecek mi' sen Türkiye'yi düşün kardeşim.

Bu zam fırtınası görünüyor ki devam edecek, ipin ucunu kaçırdı bunlar. Bütün bunlar olurken bu şahsımın trolleri var. İletişim Başkanlığı var. Mutfaktan haberleri yok. Adam cebine bakıyor, pazara, esnafa bakıyor. Etiketler her gün değişiyor. Ülkeyi yönetme güçleri, kapasiteleri kalmadı. 'Aslansın, kaplansın' diyorlar açık ve net söylüyorum sen ne aslansın ne kaplansın sen olsa olsa kağıttan kaplansın. Bütün otokratların sahip oldukları özelliklere sahip. Kendisine seslenelim. Ya şahsım şu milletin, garibanların dertlerine bir bak kardeşim. Seni Biden kurtaramaz arkadaş, senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, sonunda sandığı getireceksin millet sana dersi o sandıkta verecek. Milletimiz sandık gelince görevini yapacaktır. Biz de Cumhuriyetin 100 yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.