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Kılıçdaroğlu, Hisarcıklıoğlu ile görüştü: Ülkeyi nasıl aydınlığa kavuşturacağımızı anlattık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Hisarcıklıoğlu ile görüştü: Ülkeyi nasıl aydınlığa kavuşturacağımızı anlattık
16 Kasım 2021 Salı 08:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'İŞLETME DOSTU MEVZUATI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten sanayici ve esnafın kendini yalnız hissetmemesini isteyerek, "Bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye'yi hızla büyütebiliriz. Onları korumak, haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Biz iktidar olduğumuzda 'işletme dostu' mevzuatı mutlaka hayata geçireceğiz. Onların önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız" dedi.

'SOSYAL DEVLETİ İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ'

Ülkeyi fakirleştirip, 'ihracat yapacağım' diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin fakirleşmesi, ekonomide ciddi kayıplar vermesi demektir. Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisi de budur. Vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz; esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar. İç piyasada ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten de ekonominin kitabı yazılmış, şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanık da olmadım. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Ekonominin kitabını nasıl yazdığın belli, Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli. Üretene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, sabırla bizi dinlesinler. Ülkenin sorunlarıyla nasıl mücadele edeceğimizi, ükeyi nasıl aydınlığa kavuşturacağımızı içeride anlattık bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #rifat hisarcıklıoğlu #chp #tobb
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