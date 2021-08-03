Kılıçdaroğlu: İktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz, biz yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşadığımız orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Orman yangınlarına karşı canla başla mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlerimize, itfaiye personelimize, belediye personellerimize, gönüllü olarak sahada çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bizim kahramanımızsınız.

Bizim töremizde, geleneğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ayağımıza çağırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder, ya telefonla başsağlığımızı sunarız. Örfümüz, adetimiz budur. Ahlakımız budur. Ancak Marmaris'te hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi korumalar gözetiminde evinden alınarak Erdoğan'ın yanına getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez, içine sindiremez.

'Bir cumhurbaşkanı....'



Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamakta acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının 5'er yıllık zaman diliminde sürekli arttığını göremiyor, görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez. Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihaleler ile yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, yangınlarda kullanılacak filonun dengeli olması gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'in göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı ormanları koruyamaz.

Saray iktidarı uyarıları duymamaktadır



Yangınlar devam ediyor. Canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Yapmamız gerekenleri anlatacağım. Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin ortasındadır. Saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır.

Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Bu yapılırken Erdoğan'ın halkımıza adeta bir kredi pazarlayıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil. Doğru dürüst kayıpların raporlanması lazım. Kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz anlıyorum ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Bilim Çalıştayı gerçekleştireceğiz.

THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. Biz bunu yapacağız, iktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, Saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız.

Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Halk yardım çağrısı yaptığı zaman onları anlamak yerine önüne geleni terörist yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını düşünmeliyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın, ne de onların avalerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım.