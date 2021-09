Kılıçdaroğlu İzmir'de: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, başarılı öğrencilere yönelik Bilgisayar ve Plaket Dağıtımı Töreni'ne katıldı. Eşit ve kaliteli eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm var. Bir yılda yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Balçova ilçesinde Bilgisayar ve Plaket Dağıtım Töreni’ne katıldı. Törende 2021 YKS’de başarılı olarak üniversiteyi kazanan 460 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Gülizar Biçer Karaca, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende kaliteli ve eşit eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz ki Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Benim sözüm var. Bir yılda yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar. Para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım. Biz huzur içinde yaşayacağınız biz Türkiye yanında, iktidarı rahatlıkla eleştirebileceğiniz bir Türkiye’yi vaat ediyoruz. Hiçbir polis sabahın köründe attığınız tweet dolayısıyla kapınıza gelmeyecek. Bir kişi zili çalarsa ‘Sütçü geldi herhalde’ diyeceksiniz" dedi.

'İSTEDİĞİM TEK ŞEY; UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Törende gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim tek şey var, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Size sözüm söz, Türkiye’de yaşanacak ve çalışılacak ortamı sizlere sağlayacağım. Eğer bizim dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla verdilerse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Sizler üniversite okuyacak, hayatı bizden daha iyi sorgulayacaksınız. Sizler Türkiye’yi bizden daha iyi büyüteceksiniz. Kavgayı değil, hoşgörüyü, sevgiyi getireceğiz. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Sizi ayrıştırmak isteyebilirler. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, her düşünceye saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ OLACAĞIMIZ BİR TÜRKİYE’Yİ VAAT EDİYORUZ'

Üniversiteyi bitiren on binlerin işsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bazen üniversiteliler bunu dile getiriyorlar. Yandan bir dayı fırlıyor ‘Göster cep telefonunu’ diyor. Devleti yönetenler de aynı pozisyondalar. Size birlikte güçlü olacağımız Türkiye’yi vaat ediyoruz. KYK’dan kredi alanlar oldu. Bunların büyük kısmı işsiz. İcra memurları ‘Paraları verin’ diyor. Bunların faizlerini kesinlikle sileceğiz. Sizden bir şey istiyorum, çalışın, başarılı olun. Her başarı Türkiye’nin başarısı demektir. Her başarı Türkiye’nin kalkınmasıdır. Bizim görevimiz sizin başarınızı çalışacağınız alanlar yaratarak büyütmek olacaktır. Belediye başkanlarımız sizlere hizmet verirken engeller çıkardıklarını, soruşturma açtıklarını biliyorum. Onların feriştahı gelse yolumuzdan dönmeyeceğiz" diye konuştu.

'EĞİTİMDE ADALET BU ÜLKENİN KURTULUŞUDUR'

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise yaptığı konuşmada, her çocuğun eğitim hakkından eşit yararlanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Çalkaya, "Bu törenin tek bir amacı var eğitimde adaleti sağlamak. Biz yıllardır eğitim kurumlarına ve eğitim sistemine bütçemizin önemli bir kısmını aktarıyoruz. Balçova Belediyesi olarak her öğrencinin eşit ve kaliteli hizmet alması bizim eğitim politikamızın omurgasını oluşturuyor. İlçemizdeki her okulun fiziki bakım ve onarımını yaptık. Geçim zorluğu içinde olan binlerce ailemize imkanlar sağladık. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin ulaşım ve yemek bedellerini karşıladık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek depreme dayanıksız bir ilkokulumuzu yeniden yaparcasına güçlendirdik. Son günlerde barınma sorunu ülkemizde konuşuluyor. Barınma sorunu yaşayan yüzbinlerce öğrenci var. Bu konu ülkemizin kanayan yarası. 2011 yılında bizzat açılışını Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği kız yurdu, Balçova’nın gururu olarak hizmet etmektedir. Bizler eğitimde adaletin bu ülkenin tek kurtuluşu olduğuna inanıyoruz" dedi.

PLAKET VE HEDİYELER VERİLDİ

Öğrenciler adına konuşma yapan Ege Özaltun ise Belediye Başkanı Çalkaya ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Konuşmaların ardından 2021 YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil alanlarında ilk üçe giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi. Daha sonra üniversiteli gençler Kılıçdaroğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan törende, Balçova Belediyesi’nin 10 yıl önce açtığı 384 kişilik Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, 2011 yılında yurdun açılışını yapan Kılıçdaroğlu’na o gün çekilmiş bir fotoğrafını hediye ederek teşekkür etti.