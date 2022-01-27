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Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar TL'lik yolsuzluk iddiası!

27 Ocak 2022 Perşembe 08:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter'da bir tweet atarak saat 22.00'da önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu o saatte de bir video yayınladı. Yayınladığı videoda kendisine çok fazla yolsuzluk dosyası geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, bir ihalenin iptal edilerek, iktidara yakın başka bir şirkete 6 milyar TL daha yüksek bedelle verildiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 saat önce sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından açıklayacağı konu merak konusu oldu.

CHP lideri, saat 22.00'da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara bahsettiği konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, "Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek istedim. Direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Bu vatanseverler, yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin onurlu memurları da bu işleri incelemeye, tarihe not düşecek raporları hazırlamaya devam ediyorlar. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #yolsuzluk #iktidar #6 milyar tl
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