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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Talep gelirse...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a canlı yayında mesaj gönderdi. Millet İttifakı'nın kendisinin adaylığını istemesi durumunda "hayır" demeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla geçen belediye başkanları için "Bir dönem daha devam etmeliler" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Talep gelirse...
07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orman yangınları, mülteciler gibi konulara değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

"TALEP GELİRSE ADAY OLUNUR"

Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok. Millet İttifakı'nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir' dedim. Talep gelirse olunur." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMELİ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Mansur Yavaş' ve 'Ekrem İmamoğlu' isimlerinin konuşulmasıyla ilgili ısrarlı soruyada yanıt veren CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:Medya isimler, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp 'Ben burada kalacağım' dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyor. Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler.


 

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #mansur yavaş #Ekrem İmamoğlu #kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı
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