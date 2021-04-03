Kılıçdaroğlu'ndan Aslı mesajı: Bugün çok öfkeliyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 40 yaşındaki Aslı Özkısırlar'ın 25 gündür boş yatak bulunamadığı için vefat etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı

40 yaşındaki Aslı Özkısırlar'ın boş yatak bulunamadığı için vefat etmesini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajda, 40 yaşında yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın vefatından dolayı öfkeli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bazen soruyorlar CHP ne yaptı diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra dalga geçtiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor" diye konuştu.