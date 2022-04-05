Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt: Gücenme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı konuşması ve sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Beyefendi incinmiş. Hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihtiyati tedbir kararı çıkarmaya çalışıyor. Bizim memlekette tahsildara tahsildar derler. Çeteye de çete. Gücenme." ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert bir paylaşımda bulunmuştu. Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerini içeren bir haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a cevap verdi.

"SEN EKONOMİST DEĞİLSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili harekete geçti. "Kişilik haklarının ihlali" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davanın gerekçeleri içerisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma da olduğu öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU: BİZİM MEMLEKETTE TAHSİLDARA, TAHSİLDAR DERLER

Bu gelişmeden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu davasına Twitter hesabından "Gücenme" notuyla paylaştığı video ile yanıt verdi. Erdoğan'a tepki gösreren Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım merhaba. Geçenlerde şahsım her zamanki gibi bana hakaretler edip, kendisini ekonomist ilan etti. Ben de kendisine 'Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun' dedim. Beyefendi incinmiş. Hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihtiyati tedbir kararı çıkarmaya çalışıyor. Bizim memlekette tahsildara tahsildar derler. Çeteye de çete. Bunda gocunacak bir şey yok. Bak Türk Dil Kurumu ne diyor? 'Bir kimseye veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir'. Ayıp olan şey bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapmak. Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette. Gücenme." ifadelerini kullandı.