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Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup: 10 üründe zam yapmayın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamların ardından market sahiplerine gönderdiği mektubu paylaştı...

Kılıçdaroğlu'ndan market sahiplerine mektup: 10 üründe zam yapmayın!
02 Aralık 2021 Perşembe 11:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine mektup göndererek, 10 üründe zam yapılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,” Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, mektupta şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, hepimizin malumudur. Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar, hali hazırda alım gücü azalan milletimizi ekonomik olarak bir çıkmazın için sokmaktadır.

* Bildiğiniz üzere, 20 Kasım 2021 günü, gıda sektörünün değerli paydaşları ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdik.

* Bu toplantıda, ekonomik buhran sürecinden hem sektörümüzü hem de halkımızı koruyacak tedbirler üzerinde konuştuk.

* Ardından gerçekleştirdiğim basın açıklamasında da hükümetin acilen atması gereken 6 adımı açıkladım.

* Değerli sektör yöneticisi, söz konusu basın açıklamasında, halkımızı korumak adına, büyük marketlerden de bir talebin olduğunu ifade etmiş, ’10 Hayatta kalma Ürünü’ için, kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim.

* Bu ürünler, un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir.

* Bu talebin, sizden bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.

* Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız.

*Kara kışı atlatabilmek adına, halkımız için bu adımı atacağımıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #mektup #market
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