Kılıçdaroğlu'ndan savcılara çağrı: Ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız?

Gazeteci Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak gazeteci Veyis Ateş'in kendisinden tehditle para talep ettiğini söylemesini gündeme getirmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savcılara çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki iddialarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. Fetö borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.

Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce #AdaletYürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye.

Gazeteci Fatih Altaylı yazdığı köşe yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini aradığını ve Veyis Ateş'le ilgili iddialarda bulunduğunu yazmıştı.

Korkmaz, Altaylı'ya Ateş'in kendisini tehdit ettiğini ve 10 milyon euro talep ettiğini söylemişti.