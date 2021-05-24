Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek; "Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz" dedi ve seçim çağrısını yineledi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar ve mafya-siyaset ilişkisi ile ilgili iddialar için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gençlere seslenen ve erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. #HemenSeçim”