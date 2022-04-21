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Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini kestiler!

21 Nisan 2022 Perşembe 12:28

Gelen fahiş zamlar sonrası elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesildiğini duyurdu


Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, gelen fahiş zamlar sonrası zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

"Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, mesajında "Hepimizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler, enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Zamları geri çekin' dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır; ekmek, su, hava gibidir, hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya; 2021 yılında kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı, yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklarına. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söylemiştim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim; ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00'de ekranları başına davet ediyorum" dedi.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #elektrik faturası #elektrik kesintisi #kılıçdaroğlu elektrik
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