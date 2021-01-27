BALKONDA BALIK BULDU
BALKONDA BALIK BULDU
0
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
0
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
0
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
0

Kılıçdaroğlu: SGK'yı araştırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Böylece sistem kendi içerisinde daha sağlıklı çözümler üretebilir" dedi

Kılıçdaroğlu: SGK'yı araştırın
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:24

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni (TÜRMOB) ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, eski bir mali müşavir olarak meslektaşlarıyla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, mali müşavirlerin, ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen bir kitle olduğunu ve ekonominin kayda alınmasının her şeyden önce devletin sağlıklı veri üretmesinin temel normu olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla sizin yapacağınız her çalışma, kayda alacağınız her ekonomik hareket değerlidir. İstatistiklerin oluşması, verilerin sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasında temel aktör sizlersiniz. Özellikle vergi konusunda temel aktörler sizlersiniz" dedi.

'SGK İLE İLGİLİ TOPLUMU AYDINLATIN'

Mali müşavirlerin SGK'da bazı çalışmalar yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu konuda bir isteğinin olduğunu belirterek, "SGK'yı bağımsız bir kurum olarak lütfen masaya yatırınız. SGK'nın tarihçesini baştan sona inceleyiniz. SGK'nın tarihsel süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız. Toplumu aydınlatınız. SGK'nın açıkları kısır bir siyasi çekişme alanı olmaktan çıkarılıp SGK'nın nasıl ayakta kalacağının alt parametrelerini ya da önerilerinizi ortaya koymanız lazım. Eski bir SGK başkanı olarak ben bunu sizden istiyorum. Benim orada verdiğim mücadeleler, gösterdiğim çabalar tarihin yazdığı not defterinde duruyor; ama o yeterli değil. Bugün çok daha büyük açıklar var. Eğer çok daha büyük açıklar varsa gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor. Sizin araştırmanız gerekiyor" dedi.

'SGK, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLANMALI'

Kılıçdaroğlu, öteden beri bir konu düşündüğünü belirterek, "Bunu bürokratken de düşünüyordum, şimdi de düşünüyorum. Ve iktidar olduğumuzda da yapacağımıza söz veriyorum. Vergilerin toplanmasını Gelir İdaresi Başkanlığı yapıyor. SGK da sosyal güvenlik primlerini topluyor. Eskiden SGK primleri, İcra Daireleri aracılığıyla toplanırdı. Ve şimdi doğrudan doğruya SGK'daki müdür, Vergi Dairesi Müdürünün sahip olduğu yetkilere sahip. O da sosyal güvenlik primlerini topluyor. Gelir İdaresinin, sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor. 2 ayrı beyanname değil tek beyanname ile. Ve dolayısıyla göreceksiniz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu olacak. Sosyal güvenlik primlerini, Vergi İdaresi topladığı andan itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu ortaya çıkacak. Ayrıca SGK'nın da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Oradan alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içerisinde daha sağlıklı çözümler üretebilir" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #sgk
Önceki Haber
Camı kırarak girdiği evde eski eşini öldürmüştü. Kendini böyle savundu
Sonraki Haber
Erdoğan: Esnafımızı yalnız bırakmadık
CHP'li Sertel: Tarımda İzmir modeli tüm Türkiye'ye örnek olsun
CHP'li Sertel: Tarımda İzmir modeli tüm Türkiye'ye örnek olsun
0
Erdoğan: Esnafımızı yalnız bırakmadık
Erdoğan: Esnafımızı yalnız bırakmadık
0
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok
0
Erdoğan: İslam düşmanlığına artık 'dur' denilmeli
Erdoğan: İslam düşmanlığına artık 'dur' denilmeli
0
Kılıçdaroğlu: Bizi niye eleştiriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu: Bizi niye eleştiriyorsunuz?
0
Bahçeli: HDP'nin kapatılması adalete aykırı değil
Bahçeli: HDP'nin kapatılması adalete aykırı değil
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.