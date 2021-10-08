YANARDAĞ FELAKETİ!
YANARDAĞ FELAKETİ!
0
NASA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
NASA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
0
BOJİ'Yİ ARTIK DÜNYA TANIYOR
BOJİ'Yİ ARTIK DÜNYA TANIYOR
0
METE GAZOZ'UN ACI GÜNÜ!
METE GAZOZ'UN ACI GÜNÜ!
0

Kılıçdaroğlu: Söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan, hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek göstergeyi vereceğini ifade etti. Ancak yıl 2018'di. Hala 3600 ek göstergeyi getirmiyor. Kaç yıl oldu neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan, getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz" dedi

Kılıçdaroğlu: Söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim
08 Ekim 2021 Cuma 14:05

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Türkiye Kültür Stratejisi Forumu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği açıktır. Nitekim de yönetilmiyor. Türkiye savruluyor, maalesef" dedi.

"BEN SÖKE SÖKE 3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRTECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, "Sarayda 4-5 yerden aylık alanların hepsinin durumu iyi. Çünkü Erdoğan, sadece onları görüyor. Erdoğan, pazarda alışveriş yapan memuru, işçiyi, emekliyi, ev hanımını görmüyor. Onun gördüğü sadece saray. Dolayısıyla bakıyor saraydakilerin hiçbirinin sorunu yok. O zaman 'Türkiye'de herhâlde hiç kimsenin sorunu yoktur' diyor. Ama saray ayrı Türkiye ayrı. Bu ayrımı Erdoğan'ın çok net görmesi lazım. Aynı zamanda 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan, hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek göstergeyi vereceğini ifade etti. Ancak yıl 2018'di. Hala 3600 ek göstergeyi getirmiyor. Kaç yıl oldu neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan, getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Buradan bütün vatandaşlarıma açık ve net olarak ifade etmek isterim Erdoğan, Türkiye'yi yönetemiyor. Şimdi kara kışa gireceğiz. Bu ülkenin insanları kara kış ekonomisini yaşayacaklar. Elektrik, su, doğalgaz parasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Erdoğan, il başkanlarını almış, toz pembe tabloyu bir tarafa bırakarak, gerçeği görmeye başladı. 'Efendim dünyada her şeyi çok kötüye gidiyor. Dolayısıyla bizde de kötüye gidecek.' Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Hiçbir ülke bizim halkımızın çektiği zulüm kadar bu zulmü çekmemiştir. Saray kötüye gitmiyor, vatandaş kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor. Pek çok sorun var. Ama bu sorunları biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Kötü yönetiliyoruz evet ama hiç kimsenin umutsuz olmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları kararlılıkla, inançla, halktan yana ve halktan güç alarak çözeceğiz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu ek gösterge #kılıçdaroğlu #chp #3600 ek gösterge
Önceki Haber
Petkim ve STAR Rafineri logolarını SOCAR alevi ile yeniliyor
Sonraki Haber
Ege Bölgesi için korkutan deprem uyarısı!
Sındır: Çiftçinin borcu 83 kat, vatandaşın borcu 139 kat arttı!
Sındır: Çiftçinin borcu 83 kat, vatandaşın borcu 139 kat arttı!
0
CHP’li vekiller sahaya indi: “Türkiye’nin kaybedecek bir günü yok”
CHP’li vekiller sahaya indi: “Türkiye’nin kaybedecek bir günü yok”
0
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var
0
Erdoğan, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Erdoğan, 3600 ek gösterge için tarih verdi
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sağlık raporu almalı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sağlık raporu almalı!
0
Erdoğan 'Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz' açıklamasını tepki gösterdi ama...
Erdoğan 'Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz' açıklamasını tepki gösterdi ama...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.