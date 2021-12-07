Kılıçdaroğlu: Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazmışlar

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne 'hayır' diyeceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakanların, milletvekillerinin sorularına cevap vermemesini eleştiren CHP lideri, “Cevaplanmayan sorular var. Bakanlar vermiyorlar cevabını. Bunlar nasıl bakan? Geçen yıl demiştim ki bunların günahı yok, devlet memurları. Beni üzen TBMM'de seçim ile gelen birisinin gelip burada bütçe anlatmaması, yerine atadığı birine bütçeyi anlattırmasıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan bütçesinin arkasında durmalı, kaçarak bu iş olmaz. Bu süreç böyle devam ederse, TBMM vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır.”

CHP lideri, “Milletvekillerinin sorduğu 7 bin 300 soruya bakanlar cevap vermedi. Eğer bakan, milletvekilin sorularına cevap vermiyor ise meclis sıradan bir kurumdur” eleştirisini dile getirdi.

"ÇİFTÇİLERİN FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAĞIZ"

"'Faizi sıfırlayacağız. Hangi faizi ya? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "İktidar olacağız, bir haftada çiftçilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez. Talimat gelmesi lazım faizi sıfırlamak için" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler" diyerek devam eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bir kararname çıkardı, Fiyat İstikrar Komitesi kuruyorum. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı? Bir kere bile toplanmadı. Bunu söylüyoruz, üzülüyorsunuz. Acıdır gerçekler" diye konuştu.

128 MİLYAR DOLARI KİME SATTILAR?

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Damat ile kayın peder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım. Kime sattın 128 milyar doları?"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize; "ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Bu ülkenin kendi parası yok mu?" Bunların hiçbiri milli değil, oturan bakanların hiçbiri de milli değil. Kitabını yazmışlar. Evet yazmışlar: Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazdılar.

AKP sıralarından cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sataşmaya Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi.

"KUMPAS BÜTÇESİ"

Bütçe hakkında eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" ifadelerini kullandı.

"ZİNDAŞTİ'Yİ KİM ÇIKARDI HAPİSTEN?"

"Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar" diyen Kılıçdaroğlu, "Zindaşti'yi kim çıkardı hapisten? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor" dedi.

Kendisine sataşan AKP sıralarına Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu gelmedi diyor. Konteyner numaraları bile yayınlandı, bu kadar mı habersizsin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında kendisine sataşan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'ya tepki gösterdi ve "Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyor" diye konuştu.