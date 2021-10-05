Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi rüşvetin, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştığı bir ülke haline getirdiniz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP iktidarına sert sözlerle eleştirdi: Türkiye'yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi çamaşırhaneye döndürdünüz...

18 Temmuz’da tatile giren TBMM, geçen cuma günü yeniden açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç ay aradan sonra grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Yeni yasama dönemi hayırlı olsun. TBMM’de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil milletin vekili olmasını istiyoruz. İhale takipçisi milletvekili olmamalı. İktidar olacağız ve siyasi ahlak kanununu getireceğiz.

– 19 yıl iktidar olup da yurt sorununu dahi çözemedilerse bir sorun var demektir. Bunlar halkın sorunlarıyla uğraşmıyor ve de çözemiyor.

– Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm getirirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini Saray’a veya birisine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz!

KİRLİ BİR SİYASET VAR

– Kirli bir siyaset var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye kimse dokunamıyor. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Rüşvete savaş açan savcıların olmasını istiyorsan adresin belli…

– Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazımdı. Bu kararname bir türlü çıkmadı. AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 2006’dan beri bu karar, uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor.

– Türkiye’yi rüşvetin, baronların paralarının, fuhşun, insan kaçakçılığının meşrulaştırıldığı bir ülke haline getirdiniz. Türkiye’yi çamaşırhaneye döndürdünüz…

– Beyefendi alışverişe gitmiş ‘fiyatlar gayet makul’ diyor. Malı götürenleri, çeteleri, devleti soyanları, 5-6 maaş alanları ayrı tutuyorum. AK Parti ve MHP’ye oy verenlere sesleniyorum. Senin mutfağın bu halde. Onlar paranı Londra’daki çetelere ödüyorlar.

ASGARİ ÜCRETLİ BU PARAYLA GEÇİNECEK?

– Markete giren Erdoğan, “Fiyatlar uygun” diyor. Sana göre uygun tabi! Çünkü sen elektrik, su, doğalgaz, kira, uçak parası ödemiyorsun. Bedava yaşıyorsun. Asgari ücretli 2 bin 825 lira alıyor. Asgari ücretli bu parayla nasıl geçinecek?

– Sen ayda 2 bin 825 TL asgari ücret alanın halini biliyor musun? Sen oturup bir ay bu parayla bir geçin bakalım. 2 bin 825 lira asgari ücret veriyorsunuz, ayrıca vergi ödüyor bu kişi ve açlık sınırı 3 bin 49 lira.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEDİ

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sitesinde ‘Ocak 2021’de 1 milyon 37 bin vatandaş elektrik faturasını ödeyemezken bu sayının Nisan ayında 5 milyon 166 bine çıktığı’ yazıyor. Millet işte bu halde.

– Bunlar gideceklerini anladılar. O nedenle “Madem gidiyoruz o zaman ne götürsek kârdır” diyorlar. En küçüğünden en büyüğüne mantıkları bu şekilde. Yeni, düzgün, ahlaklı bir sayfayı açacağız dostlarımızla birlikte.

– Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Bütün uzmanları, denetim elemanlarını çağıracağız. Devlet kinle yönetilmez, adaletle yönetilir. Ama devleti soyan biri varsa kusura bakmasın hesabını sormamız lazım.

BÜTÜN HIRSIZLARI TEMİZLEYECEĞİM

– Bunu yaptığınızda Türkiye’ye en büyük hizmet yapmış olursunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız. Adaleti getireceğiz. Kadın erkek eşitliğini getireceğiz. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Söz veriyorum!

– İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Ant içerim ki, o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası Ankara’da kalacak.

HÜR ÜRÜNÜN TABAN FİYATI OLACAK

– Bütün çiftçi, üretici kardeşlerime sesleniyorum: Her ürünün taban fiyatı olacak. Maliyet + Makul Kâr = Taban Fiyat. Taban fiyatın altına düşmesi halinde o ürünü devlet alacak…

– Mitinglerde bizi koruyan polisler ek gösterge talebi iletti, yıllar önce dile getirdim. Erdoğan, “3600 ek göstergeyi getireceğiz” dedi. 24 Mayıs 2018’de partisinin seçim bildirgesini açıklarken emeklilik göstergelerini 3600’e çıkaracağım dedi. Hâlâ çıkmadı.