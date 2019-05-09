Kılıçdaroğlu ve Yücel'den İstanbul zirvesi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ankara'da partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yücel-Kılıçdaroğlu buluşmasında İstanbul seçimleri ve İzmir'de 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçlar konuşuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret eden Deniz Yücel, görüşmenin çok verimli geçtiğini, İzmir örgütünün yenilenecek İstanbul seçimlerine vereceği desteği ve İzmir'de alınan seçim sonuçlarını değerlendirdikleri ifade ederek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi.

Yücel; İzmir hazır, görev bekliyor

Sayın Genel Başkanımızla Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği İstanbul seçimlerinin iptali kararını değerlendirdik. Kararda hukuk aramamak gerektiğini, kararın tamamen siyasi bir karar olduğunu ancak bu kararın yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'na olan toplumsal desteği daha da arttıracağı hususunu konuştuk. İstanbul seçimlerine verilecek desteğin İstanbul İl Başkanlığımızın ve genel merkezin çizeceği çerçeve ve görevlendirme dahilinde yapılması, İstanbul örgütünün belirlediği seçim stratejisi ve programa harfiyen uyulması noktasında genel başkanımıza görüşlerimi ilettim. Ayrıca 23 Haziran seçimlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilce örgütlerimizle, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle topyekun bir destek için CHP İzmir örgütünün hazır olduğu ve bu konuda genel merkezimizin görevlendirmesini beklediğimizi kendisine ifade ettim.

Kılıçdaroğlu: İzmir'in desteği çok önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede 31 Mart seçimlerinde alınan İzmir sonuçları ve kaybedilen ilçeler hakkında bilgiler aktardığını da söyleyen Yücel " İzmir seçim sonuçlarıyla ilgili genel başkanımıza özet bir bilgi sundum. Kazanamadığımız ilçeleri neden kazanamadığımızı, bu ilçelerde bir dahaki dönem seçim kazanmak için ne gibi adımlar atılması gerektiğini şimdiden araştırmaya başladığımızı ve bu ilçelerde örgütlerimizle seçim analizine yönelik toplantılar yaptığımızı anlattım. İstanbul seçimlerinden sonra İzmir'le ilgili ayrıntılı bir rapor getireceğimi ifade ettim. Sayın Genel Başkanımız İzmir örgütümüzün çalışmalarından ve seçimde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. İstanbul seçimleri için İzmir örgütünün ve İzmir halkının vereceği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun bu defa daha büyük bir farkla, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğinden hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in İstanbul'da yenilenecek seçimlerin ardından yeniden Ankara'ya giderek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'in 31 Mart Seçim sonuçlarını içeren ayrıntılı bir rapor sunması bekleniyor.