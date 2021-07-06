Kılıçdaroğlu yazlık sarayın fotoğrafını gösterdi: Millet açlıktan ölmüş umrunda değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Okluk Koyu’nda yapılan Yazlık Saray’ın fotoğrafını göstererek, 'İşte tasarruf genelgesi bu' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir. CHP, onlar gibi değil tertemiz bir partidir, verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.

-Ülke akılla yönetilir, ferasetle yönetilir, adaletle yönetilir. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir tweeti paylaştı diye dokunulmazlığı kaldırıldı. AYM oy birliğiyle bir karar aldı. Hakkı ihlal edilmiştir dedi. Hâlâ içeride. Bu mudur adalet? Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın.

-Hâlâ rüşvet alan adamı saklıyorsunuz isim vermiyorsunuz. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan sen de onun bir parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir parçası. Onun da söylemesi lazım. Biz diyoruz ki kim bu her ay '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklayın kardeşim.

-Ordu'da BBP'nin kadın kolları başkanı. Kendisini aradım. Ters kelepçe takıyorlar. Aradım, konuştum. Böyle bir rezaleti Türkiye hiç yaşamadı.

'Sen kendi hapishaneni kendin yaptın'

-Bir insan bir göreve atandıktan sonra orayı kendine özel hapishanesi haline getirir mi? Melih Bulu getirdi. Öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar istemiyor. O bütün kapıları kapatmış, gelenleri copluyor. Sen kendi hapishaneni kendin yaptın. Böyle bir akademisyen olabilir mi?

-Buradan bütün Adıyamanlılara sesleniyorum. Yaşanan bu rezalete son vereceğim. Yeter ki destek verin göreceksiniz. Uluslararası sigara tekellerine teslim olmayacağız. Çiftçimizin hakkını hukukunu teslim edeceğiz.

-(Yazlık Saray inşaatı fotoğraflarını göstererek) Erdoğan'ın yayımladığı yeni tasarruf genelgesi bu. Sizlere göstereyim. Ben hariç diyor. Sen örnek olacaksın. Sen örnek olmuyorsun. Lüks hayat var, şatafat, rüşvet var, lağım patlamış hâlâ israfa devam ediyor. İsraf haram ve günah ama 'Ben işlemeye devam edeceğim' diyor. Adam kendisine Yazlık Saray yapıyor millet açlıktan ölmüş umrunda bile değil.

-Ben AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. İsraf haramsa, günahsa ama hâlâ gidip oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim.

-Türkiye’de doğuştan işitme engelli 40 çocuk var; 4 yaşına kadar bunlara implant takılması lazım; bu 40 çocuğa sahip çıkan devlette kimse yok."

-Kılıçdaroğlu, toplantıda Tank Palet Fabrikası ile ilgili bir de video izlettirdi.