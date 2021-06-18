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Kılıçdaroğlu'ndan savcılara çağrı: Soruşturma açmazsanız...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Onur Gencer isimli şahsın İzmir'de HDP binasına girerek bir kadını 6 kurşunla öldürmesiyle ilgili çok sert konuştu

18 Haziran 2021 Cuma 09:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, İzmir'de HDP il başkanlığı binasına saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesi ve son dönemde ortaya atılan mafya-siyaset ilişkisi iddialarına karşı savcılara seslendi.

"Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli'yi, Balkanları, gelecek planlarını konuştuk. Sonra Deniz'i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın, kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz'i öldürdüler sevgili halkım. Katlettiler kızımızı" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "O yüzden bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece, bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum" dedi.


"SORUŞTURMA AÇMAZ İSENİZ DAHA ÇOK PROVOKASYON İLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, videolu mesajının devamında savcılara şu şekilde seslendi:

"Biliyorum, azınlıkta kalsanız da hâlâ vatansever olanlarınız var. Hâlâ oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hâlâ bitiremediler. Az kaldınız, ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum, bu talebim tüm emeğinize mâl olabilir. Sürebilirler sizi. Men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hâlâ içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Deniz'lerin canına kast edilecek.
Unutmayın! Dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımış olacaksınız. Onların dümenine su taşıyan 40 haramilere susarak siz de destek olacaksınız. İlk soracağınız soru; 10 milyon euroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı, sizi Deniz'in katillerine kadar da götürecek."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu savcı çağrı #deniz poyraz
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