Mahir Polat: Başdanışman için soruşturma açıldı mı?

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı bir soru önergesi vererek 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Oktay Saral hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?' diye sordu.

Mahir Polat, "Ülkemiz gümrük kapılarında yaşanan güvenlik sorunları son zamanlarda basına yansımış ve kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Ağrı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde ortaya çıkan kaçakçılık ve rüşvet trafiği ile devlet içinde çeteleşen gruplar tarafından devlet milyarlarca lira zarara uğratılmış, çeteleşen bu yapının Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanına kadar uzandığı konuşma kayıtlarında ortaya çıkmıştır. Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara'dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral; kardeşi Doğan Saral, Ünal Çelik, Halil Çebi ve Emre Görmez adlı kişiler aracılığıyla "taleplerde" bulunmuş olduğu kayıtlarda mevcuttur. Bu talepler arasında kendilerine yakın gümrük muhafaza memurlarının pasif görevden aktif göreve getirilmesi, gümrükten geçen TIR'ların çift plaka ile x-ray cihazına girmesi, TIR'lar da bulunan çay, tekstil ve sigara gibi yüksek vergili eşyaların kabuk ve hurma gibi düşük vergili eşyalar olarak sallama denilen yöntemle kaydedilmesi, GTİP tespiti ve sayımı yapmadan tutanakların imzalanması gibi istekler yer almakta" diye ifade etti.

Tek soru

Polat "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Oktay Saral'ın, defaatle Gümrük Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara'dan para istediği de kayıtlarda yer almaktadır. Oktay Saral, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Kur'an kursu yaptırırken kendi sponsorunuzu kendiniz bulun' dedi." diye ifade ederek, Kur'an kursu yaptırmak için 127 bin TL ve 72 bin TL para istediği kayıtlarda yer almakta. Ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bir belgede kendi el yazısı ile 70 bin TL istediği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmanın verdiği güç ile gümrük kapılarında kendi çıkarları doğrultusunda personel tayin etme isteği de yer almakta" diyerek "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Oktay Saral hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?" diye sordu.

Mücadeleye devam

Polat, "Konuyu gündeme getirdiğim basın toplantısının ardından haftalar geçmesine rağmen adı geçen şahıslar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması adına adı geçen şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerekmekte. Neye dayanarak bir devlet memurundan bu paralar talep edilmektedir? Devlet içinde ki çeteleşmelere asla müsaade etmeyeceğimiz gibi sorumlu olanlar gereken cezayı alana kadar da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.