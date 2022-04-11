Mansur Yavaş ile Meral Akşener görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. Siyaset gündemini hareketlendiren bu çıkış sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Mansur Yavaş'la bir araya geldi. İkili daha sonra açıklama yaptı

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini belirterek açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın öncesinde ve sonrasında Yavaş kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'aday ol' çağrısıyla günlerdir konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat bir hamle geldi.

Yavaş, bugün saat 12.00'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek ziyaret öncesinde edinilen bilgiye göre Yavaş'ın ziyareti özel bir gündemle yapılmıyor. "Rutin" ziyaretin ardından Yavaş ve Akşener'in bir açıklama yapması da bekleniyor.

Millet İttifakı üyesi liderlerini dönem dönem ziyaret eden Mansur Yavaş, son olarak 13 Ocak tarihinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le partinin genel merkez binasında bir araya geldi. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

"BU TÜR ŞEYLERE YORUM YAPMIYORUM"

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.

"MAYIS BAŞINDA, 3 YILDA YAPTIKLARIMIZI ANLATACAĞIZ"

Yavaş, mayıs ayı başında bir toplantı planladıklarını belirterek, "Seçimlerde bize katkısı olan Millet İttifakı'nın genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Sayın genel başkana da sık sık ziyaret düzenliyorum. Bugün de mayıs ayı başındaki toplantımıza genel başkanı davet etmeye geldim. Bu ziyaretin maksadı, toplantıya davettir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: MANSUR BAŞKAN ZORDA OLANIN YANINDA DURUYOR

Görüşme sonrası Meral Akşener'den de açıklama geldi. Mansur Yavaş'ın belediyedeki çalışmalarının önemine değinen Akşener, "Mayıs başında 3 yılda ne yaptık, ne hizmet verdik adlı bir çalışma planlanmış. Beni ve arkadaşlarımı ziyaret etme adına bir ziyaret gerçekleştirdi. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, ziyarete icabet edeceğiz. Ayrıca Mansur başkan başarılı çalışmalarıyla, sosyal belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini somut olarak ortaya koyuyor. Hem pandemide hem de şimdi zorda olanın yanında durarak büyük bir başarı gösteriyor" diye konuştu.