Meral Akşener: Sandık güvenliği yoksa suçlusu iktidardır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki itirazlara ilişkin, "Temel problem şu, eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki seçimlerin, Türkiye'nin sonu belli olmayan bir problemi haline geldiğini belirten Akşener, "Ekonomi berbatken, kriz derinleşirken ekonomiyi düzeltmek yerine, İstanbul sorunu yaratarak ekonomideki gidişatı örtmek mi istiyorsunuz? Bu işi beceremiyorsanız biz Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin genel başkanları olarak size ekonomi konusunda yol göstermeye, yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

Bilerek yaratılan problem

Diğer taraftan Türkiye'nin dış politikayla ilgili birçok sorunu bulunduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti: "Türkiye'nin S-400'ler başta olmak üzere, pek çok sorunu varken, İstanbul seçimiyle ilgili bu şekilde bir tavrın ve bir problemin bilerek yaratılmış olmasını acaba yine dış politikada Türkiye'nin itibarını koruyacak, Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak bir tavrı koyamamanın getirdiği ve milletimizin gözünü buradan ayırmak için İstanbul seçimlerinin bugün Türkiye'nin önemli bir problemi haline gelmesi mi söz konusudur? Buradan Sayın Erdoğan'a yine sesleniyorum, partilerimiz adına Sayın Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olarak bu konuda da size yardımcı olmaya hazırız. 17 yıldır iktidarsınız, 17 yıldır devlet memurları tayinleri, işe alımları sizin elinizde. Bu ülkede 17 yıldır seçim yapılıyor ve iddianız hep 'Türkiye'de sandık güvenliği muhteşem' oldu. AK Parti kazandığında sandık güvenliği muhteşem ama AK Parti karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığı zamanda hile var. Temel problem şu, eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz?"

Yıldırım kazansaydı

Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama da yapan Akşener, "İkamet zorunluluğu olan yasadaki zorunluluğu kaldıran biz miyiz? Siz kaldırdınız. Eğer İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım 15 bin oyla, bin oyla ya da 2 oyla kazanmış olsaydı, bugün biz bunları konuşuyor olacak mıydık?" ifadesini kullandı.

Millet iradesine saygı

"Milletin adamı olarak yola çıkıp ve vesayetle mücadele ettiğini iddia edip, her Mersin'e gittiğinde Arslan köylü kadınları gözleri yaşararak anlatan Sayın Erdoğan, sizi millete şikayet ediyorum. 'Milli irade' diye diye gelip bugün milli iradeye büyük bir saygısızlık tavrı içinde olmak, milletin adamı olma yerine tek adam vesayetini kurma çabası" değerlendirmesinde bulunan Akşener, seçimlerin ardından yapılan itirazları da eleştirerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan'a sormak isterim. Kendisi dedi ki '24 ilçede oy aldık, belediye meclis üyelerinin de çoğunluğu bizde. Hani ne yapacak bu belediye başkanı?' Peki, o aynı zarfın içinden çıkan belediye meclis üyesi onayını kabul ediyorsunuz, büyükşehir onayını kabul etmiyorsunuz. Bu nasıl bir çifte standart ve bu nasıl hukuk katliamı, bu nasıl bir milli iradeye saygısızlık? 31 Mart akşamı Sayın Erdoğan'ın hem Ankara hem İstanbul'da yaptığı konuşma mutedil ve sağ duyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içiresinde ne oldu, kim ve kimler kulağına fısıldadı ki bugün bulunduğu noktaya geldi. Bir kere daha söylüyorum, o mutedil konuşmanın üzerine bugün gelinen noktada aradan geçen 10 günde Sayın Erdoğan'ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldamıştır ki bugünkü noktaya gelinmiştir? Bunun cevabının aziz ve gazi milletimize verilmesi gerekmektedir." n AA

Seni FETÖ ile aynı masaya kimler oturttu?

FETÖ soruşturmalarına değinen ve "Niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz?" diye soran Akşener, sözlerine şöyle sürdürdü: "Sayın Erdoğan'ın partisinin başlangıcında yer almış birisiyim. Partisinin önemli bir bölümü bizim evimizde konuşularak kuruldu. Açık, net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün 'cemaat' denilen bugün FETÖ denilen o grubu karşı uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Sayın Erdoğan'ı o masaya o grupla, bugün 'terör örgütü' diye tanımladığımız o örgütle masaya oturdu. Hem eğitimi hem yargıyı hem orduyu hem polisi bu örgüte teslim ettiren irade Sayın Erdoğan'a nedir? Bu iki sorunun, yani o mutedil konuşmayla bugün gelinen noktadaki çelişki ve bizatihi bildiğim o partinin kurucusu olmak üzere yola çıkıp, bunun üzerinde her türlü konuşmanın yapıldığı bir süreçte biliyorum ki Sayın Erdoğan en çok alkışlandığı dönemde bile o gruba karşıydı, uzaktı. Aynı şeyden bahsediyorum, kim oturttu kardeşim seni, kimler oturttu o masaya?

12 Eylül döneminde böyle uygulama görmedik

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmalarına ilişkin de şu görüşlerini paylaştı: "AK Parti'nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar Türkiye'deki seçimlerin tümünü iptal edin ve kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi? 12 Eylül'de biz bunu yamadık. Bir darbe liderinin yönettiği Türkiye'de bunu biz yaşamadık. Rahmetli Özal, Başbakan seçildiğinde çok rahat bir şekilde mazbatasını alıp Başbakan oldu ve Evren tarafından da tebrik edildi ve yoluna devam etti. Bir faturayı da ortağına kesmeli. Bir çukur kazıp hepimizi içine düşürmeye çalışan ortağına o faturayı kesmelidir."