Mücadeleyi kazanacağız

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır; birçok ülkede çok yönlü yıkıma sebep olan yeni corona virüs diğer adıyla covid - 19 salgınında virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren Türkiye'nin hızlı davranarak, olayların önünde olduğunu ve çözümü ulusal mücadeleye dönüştürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, süreci ilk gününden itibaren hassasiyet ile yakından takip ettiğini, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da hızlı bir şekilde tedbirler aldığını kaydeden Nasır, "Hızlı hareket etmenin hayati değerde olduğu bilinciyle yapılan saptamaları, hastalık riskini azaltıcı, koruyucu ve önleyici tedbirlerin zamanında ve etkili alınması, salgınla mücadelemizde şu ana kadar yüksek başarıyla sürdürülmüştür. Bu küresel sorun karşısında ABD, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde yaşananları gördükçe Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Nereden Nereye Geldik' sözünü hatırlamak gerekir" diye konuştu.

Deneyimlere göre belirlendi

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bilim Kurulu'ndaki değerlendirmeler sonucunda alınan kararda, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa'da yaşanan deneyimler göz önünde bulundurularak, sokağa çıkma yasağının başlangıcıyla ilgili uygun süreç belirlenerek İçişleri Bakanlığımızca uygulamaya konmuştur" diyen Necip Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokağa çıkma yasağına ilişkin karar alınırken; benzer uygulamaya geçen ülkelerde yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş, kitle davranışları incelenmiştir. Nitekim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerin toplam nüfusunun 63 milyon civarında olduğu ve bu kapsamda, önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden toplam 250 bin kadar insan hareketinin görüldüğünü ve bu hareketliliğin kısa sürede durduğunu açıkladı"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, diğer ülkelerdeki sokağa çıkma kararlarının açıklanma şekillerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu; "İtalya, ABD, İspanya ve Fransa deneyimleri dikkate alındığında, bu ülkelerde birkaç gün önce açıklanan sokağa çıkma kararlarının, kararın alındığı kent ve bölgelerde, marketlerin, eczanelerin, fırınların kapatılmayacağının belirtilmesine, gıda ürünlerinin rahatlıkla alınabileceği vurgulanmasına karşın özellikle süpermarketlerde günler öncesinde ciddi bir izdiham yaşandı ve sosyal mesafe göz ardı edildi; insanlar raflardaki malları tüketti, izdihamlar yaşandı. Özellikle İtalya hükümeti, karantinanın ülkenin bütününe yayan kararlarını, gece yarısı uygulamanın başlangıcından kısa süre önce duyurdu. Türkiye'de ise zaten insanlar günler öncesinden hazırlığını yapmıştı, bunu bir zorunluluktan değil, sıklıkla markete gitmemek için hayata geçirmişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesi bu açıdan bazı semtlerde farklı davranışlara itmiş olsa da büyükşehirlerin genelinde aynı davranışa yöneltmedi. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararın açıklanmasından sonra küçük çaplı da olsa yaşananların hiç yaşanmamasını temenni ederdik. Ancak sosyal medyada yaratılmaya çalışılan algıyla, ülkenin ulusal mücadelesine zarar vermeye yönelik uydurma haberler, bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır"

Alt yapımız güçlü

Tüm dünyada ülkelerin en hayati gündem maddesi hâline gelen Covid-19 hastalığı ve benzeri pandemilerle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla dikkat çektiği, âdeta güvence olarak gördüğü iki nokta bulunduğunu da hatırlatan Nasır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelede güvence değeri taşıyan bu iki unsur, kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna Türk milletinin inancı tamdır. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı, paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da maalesef gözlüyoruz. Bunlarla millet olarak birlikte mücadelede etmeliyiz. Çanakkale'de birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz sayesinde düşmanı yenilgiye uğrattık, İstiklal Harbimizi de aynı güçle zafere ulaştırdık. Millî iradenin tam bir kesinlikle kendini ortaya koyması gereken günlerdeyiz. Bugünler, düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların tehdit karşısında kesinlikle geri plana çekilmesi gereken günlerdir. Türkiye, ortak iradenin tüm kuvvetiyle hayat sahnesinde ortaya konmasını beklemektedir. Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji, bu tehdidin kendisine yönelmelidir"

"Verilen her mücadele riskten bir şey eksiltmelidir ve söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır "Yarışın ve üstünlüğün tek yolu bilimin öngördüğü doğrultuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bildirimleri doğrultusunda hareket etmemizdir. Askerimiz sınır boylarında ve sınır ötesinde, polisimiz ve jandarmamız yurdumuzun her köşesinde teröristle, hırsızla, uğursuzla vatanımız için milletimiz için mücadele ediyor ise, küresel bir sorunda ulusal olan bu mücadelenin askerleri de sağlık çalışanlarıdır. Her biri bir asker gibi özverili ve fedakâr çalışan sağlık ordumuza kolaylık sağlamalıyız, bu ortak sorumluluğumuzdur. Mücadelenin başarıya ulaşması için neredeyse şarttır. Onlar bizim için savaşırken bizler de onlar için evde kalmalıyız" ifadelerini kullandı.