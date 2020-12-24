Muhalefet siyaset üretemiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile birlikte, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, demokrasilerde muhalefetin önemine değinerek, "Muhalefet iktidar partisini çalıştırır, iktidar partisinin çalışabilmesi, hizmet edebilmesi için en önemli itici güçtür. Ama Türkiye'deki muhalefetin böyle bir gayretinin olmadığını onlarca yıldan beri görüyoruz." dedi.

Kırkpınar, "Burada arzu edilir ki muhalefet bizim yapamadığımız, eksik kaldığımız, yapmakta zorlandığımız konularla ilgili bizlere öğütlerde bulunsun, yol göstersin. Ama bütün alanlarda çok ciddi ve büyük hizmetler yapıyoruz, 'Bunlara ne gerek var?' diyen bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu. Kırkpınar: "Muhalefet onlar gibi düşünmeyen, onların safında yer almayan bütün kesimleri maalesef dışlıyor. Muhalefet siyaset üretemediği için ekonomiyi eleştiriyor. Madem eleştiriyorsunuz ortaya bir kaynak sunun. Bu sorumuza bir beklenti içinde olduğumuzu anlamışlar ki ekonomiyle ilgili bize kaynak öneriyorlar. Kaynakları ne? 'Uyuşturucu satısından, organ mafyalarından vergi alın.' Bu, akılla alay etmekten başka bir şey değil."