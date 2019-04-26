Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye İttifakı' söylemini önemsiyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının kötü gidişe dur diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye İttifakı beyanının önemsiyor ve ciddiye alıyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İl Başkanlığı'nda, basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, yaşanan ekonomik kriz, artan taciz, cinayetler ve İstanbul seçimine yönelik değerlendirlemerde bulundu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra sorunların aşılacağının ifade edildiğini hatırlatarak, "Her alanda problemler ile karşı karşı karşıyayız. Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi. Hızla ekonomik buhrana sürükleniyoruz. Bu sorunların siyasi kadrolar tarafından aşılması icap ediyor. Sayın Cumhurbaşkanının kötü gidişe dur diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye İttifakı beyanının önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin bir olmaya iri olmaya diri olmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin sorunları aşmaya yönelik çalışmalara ihtiyacı var. İYİ parti olarak her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi İzmir'den tüm Türkiye'ye ifade ediyorum." diye konuştu.

Sosyal yara aldık

Gazetelerin 3'üncü sayfa haberlerinin giderek daha rahatsız hâle geldiğini ve bunun toplumdaki ahlaki çöküntüyü gözler önüne serdiğini vurgulayan Dervişoğlu, bu haberlerin Türkiye'nin özü ile bağlantısı olmadığını, yaşanan kargaşanın sosyal gerginliği arttırdığını bu sorunlara yetkililerin tedbir alması gerektiğini ifade etti.

Şehit cenazelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı anımsatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bu saldırılar adli olay sayılıyor. Yapanların yanına kâr kalınca da 'Ne yaparsam yapayım yanıma kalır' türünden yandaşlık hissiyatı oluşuyor. Bu hukukun ve adaletin zedelenmesine neden oluyor. Herkes kendi adaletini kendi belirlemeye çalışıyor. Adalet duygusunun zedelendiğini görüyoruz. Olanları bu ülke hak etmiyor. Biz bütün bunların arkasında ciddi bir çürümenin olduğunu gözlemiyoruz. Ahlak aşınıyor. İnanç aşınıyor. Ana problemlerimizin dışında bir milleti millet yapan değerlerin zaafiyete uğradığını görüyoruz."

Sandıkla gelen, sandıkla gitmeli

İstanbul'da devam eden seçim tartışmasının ülke geleceğine katkı sunmayacağını belirten Dervişoğlu, "Üzüntüm şu; hukukun güvencesinde olan seçimler sanki birtakım siyasi kararlarla manipüle edilmek isteniyor. Sandıkla iş başına gelenlerin sandıkla görev değişikliğine rıza göstereceği günleri arzuluyoruz. İstanbul'da zihinde yaratılan bulanıklığın en kısa zamanda bertaraf edilmesi temennimizi tekrarlıyoruz. Seçim sonuçlarından çıkarılan mesajlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı 31 mart gecesi yaptığı balkon konuşmasında milletin mesajı aldığını söyledi. Biz de bu ifadeden umutlandık. Daha sonra anlaşıldı ki herkes farklı mesaj almış. Biz milletin verdiği mesajın doğru şekilde algılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahte delillere dikkat

Seçimin hukuki pencereden iptalini gerektirecek hiçbir gerekçenin olmayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, geçmiş dönemlerde sahte deliller hazırlanarak açılan büyük davalar olduğunu bu durumun tedirginlik yarattığını yürütülen bu çalışmanın AK Parti adına zaman kazanma süreci olarak gördüğünü belirtti.

Normalleşme çağrısı yapan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye neredeyse bir aydır İstanbul seçimlerini konuşuyor. Bu süreç hem seçimler üzerinde hem Türk demokrasisi üzerinde gölge oluşturuyor. Biz normalleşme istiyoruz. Ne yaparlarsa yapsın bırakmazlar tarzında bir kanaatin iktidara zarar vereceğini dışardan bakıldığında yanlış algı oluşmasına neden olur. İktidarın vazgeçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının süreci yumuşatmaya yönelik adımlar atması gerekiyor."

Dervişoğlu, yerel seçimlerin Millet İttifakı adına güzel geçtiğini belirterek, seçimlerin Türkiye'nin geleceği için hayırlı olması temmennisinde bulundu.