Olası bir erken seçime hazırız

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç ve İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner, CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Koç “Olası bir erken seçime birlik beraberlik içinde, örgütümüz ile birlikte hazır olduğumuzu anlattık." dedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya gelen Tugay, Koç ve Coşkuner; ertesi gün de CHP Grup Toplantısına katıldı, milletvekilleriyle görüşmeler yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Belediye ve parti çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Başkan Tugay, “Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Başkan Yardımcılarımızın sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri bizi çok mutlu etti. Kendilerine çalışmalarımız hakkında genel bilgiler aktardık. Genel Başkanımızı Karşıyaka’mıza davet ettik. Davetimizi olumlu karşıladı ve icabet edeceğini söyledi. Karşıyakalılara selam ve sevgilerini iletti. En kısa zamanda bir program düzenleyip kendilerini ilçemizde ağırlamanın onurunu yaşayacağız” diye konuştu.

Olası seçime hazırız

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç ise “Sayın Dr. Cemil Tugay ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ederek Belediyemizin Karşıyaka’da yaptığı çalışmaları ve olası bir erken seçime birlik beraberlik içinde, örgütümüz ile birlikte hazır olduğumuzu anlattık, değerli fikirlerini aldık. Milletvekillerimiz Sayın Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Bedri Serter ve Kani Beko ile birlikte Grup Toplantısına katıldık. Biz, birlik ve beraberlik içinde büyük bir aileyiz” dedi.