Özeleştiri yapacaklar

Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki tüm adayları, seçimlerin ardından ilk kez kahvaltıda bir araya geldi. Seçim sürecinde ittifak olarak uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Şengül, "Elbette özeleştiri de yapacağız. İlçelerle ilgili analizlerimizi tek tek tamamlayacağız. Sonuçları rapor haline getireceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki tüm adayları, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez kahvaltıda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Belediyelerimizin olduğu bazı yerlerde, oylarımızı arttırmamıza rağmen seçimi kaybettik. Elimizden geleni yaparak, son ana kadar samimiyetle çalıştık. Bundan sonra da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hareket ederek, İzmir'in menfaati için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" dedi. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 30 ilçenin belediye başkan adayları ve ilçe başkanları, yerel seçimlerin ardından ilk kez buluştu.

Çalışmayı sürdürün

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı. Seçim sürecinde AK Parti ve MHP olarak uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Şengül, "İki partinin teşkilatı da inanarak, sonuna kadar mücadele etti. Davasına sahip çıktı. İlçe belediye başkan adaylarımız da seçmene karşı hep şeffaf davrandı. Kimseyi aldatmadı, uçuk vaatlerde bulunmadı, samimiyetle mücadele etti. Kafasının arkasında hiçbir hesap olmadan çalıştı. İçtenlikle söylüyorum ki, zamanı geri alıp, 'Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?' diye sorsalar, ben yine aynı isimlerin arkasında dururdum. Bazı adaylarımız, hayal kırıklığı yaşıyor olabilir. Ama belediye başkanı olamasanız da ilçeniz için çalışmayı sürdürün" dedi.

Tek tek analiz yapacağız

Başkan Şengül, şöyle devam etti: "İzmir'de, genel anlamda seçim çalışması olarak kötü bir performans sergilemedik. Belediyelerimizin olduğu bazı yerlerde, oylarımızı arttırmamıza rağmen seçimi kaybettik. 31 Mart seçimleri, yerel seçim havasında geçmedi. Bu süreçte, sürekli aleyhimizde çalışıp, kenarda duranlar da oldu. Çok çalışıyorlar gibi gösterip, bir yandan da bize zarar vermek isteyen asalaklar, bugüne kadar hep oldu, bundan sonra da olacak. Bunları mazeret olsun diye söylemiyorum. Ama 17 yıldır teşkilatın içinde yer alan biri olarak, bu seçimde çok iyi ve sistemli bir çalışma yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette özeleştiri de yapacağız. İlçelerle ilgili analizlerimizi tek tek tamamlayacağız. Sonuçları rapor haline getireceğiz. Zaman kaybetmeden, bir sonraki seçime de stratejik olarak hazırlanacağız."