Rekabet Kurumu, 5 yılda 1,5 milyar ceza kesti

CHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat'ın Meclis gündemine taşıdığı Rekabet Kurumu hakkındaki soru önergesine Ticaret Bakanından cevap geldi. Polat "5 yılda 232 şirkete yaklaşık 1,5 milyar TL ceza kesilmiş" dedi.

Polat, "Kurumun amacı; tüketicinin faydasını korumak, tekelleşmeyi engellemek, piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunarak hem rekabet gücünün artırılmasını hem de yatırımcı açısından güveni sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Ne var ki son zamanlarda Rekabet Kurumunun bağımsızlığı sorgulanmaktadır. Bakanlığa açık uçlu bir denetim yetkisi verilmekle kalınmadı, karar organı olan Kurulda siyasi otorite tarafından belirlenen üye sayısı artırıldı. Kurumun bağımsızlığının sorgulanmaması için Kuruma şeffaflık kazandırılması gerekmektedir. Siyasetçilerin adamları yerine, bağımsız ve objektif uzman kişilerin bulunması tercih edilmeli. Bu durum hem bağımsızlık hem de rekabet kurumunun kuruluş amacı için kaçınılmazdır. Rekabet Kurumu hakkında verdiğimiz soru önergesine gelen cevapta, son beş yılda 758 şirkete soruşturma açıldığı ve bu şirketlerden 232 tanesine toplamda 1.5 milyar TL para cezası kesilmiştir. 1997 ile 2019 yılları arasında en çok soruşturma yürütülen ilk on sektör, 'ulaştırma, taşıt ve hizmetleri, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, bilgi ve iletişim teknolojileri ve inşaat' olarak açıklandı. Ceza kesilmesi gereken o kadar çok şirket varken bunların büyük çoğunluğuna siyasi bağlantılarıyla ceza kesilmediğini düşünüyoruz. Kurumun işlevinin bağımsızlaştırılarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kesilen cezaların da oldukça az olduğu ortada."