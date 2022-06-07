Saadet Partisi'nde açıklama: Müjdeler erken seçimin habercisi olabilir

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, iktidarın ekonomi politikalarının milletin canının tak ettiğini kaydederek son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjdelerin ise erken seçimin habercisi olabileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalındığı belirten Kılıç, “Bir market arabasının sadece temel ihtiyaç maddeleri ile 1000 liralar civarında dolduğu günlerden geçmekteyiz. Un, yağ, çay, şeker, süt, akaryakıt, bebek bezi ve maması gibi her kalem üründe, ardı arkası kesilmeyen zam sarmalına girmiş bulunmaktayız. Buna rağmen ekonomide, doğru politikaları ortaya koyabilmemiz ve yolumuzu bulabilmemiz için, rakamları ile farlarımız olması gereken TÜİK, adeta karartma yapmakta, milletimizi şüphe içinde bırakmaktadır. Mayıs ayı enflasyon rakamları hepimizin malumu: TÜİK’e göre, mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98, yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Bu rakamların açıklandığı süreçte ise,TÜİK’te önemli görevlerdeki isimlerin istifaları kamuoyuna yansıdı. Yine 20 kadar bölge müdürü değiştirildi. Milletin cebi yanarken açıklanan bu rakamlar, yaşanan istifa ve atamalar, hepimizin zihninde soru işaretlerine sebep olmakta. Yaşanan kötü ekonomik gidişatın iktidarı rakamları oynama kurumu ihdas ettiğini göstermektedir” dedi.

“Her gün gelen zamlar ortada”

Ekonomiyi düzeltemeyenlerin algıyı düzeltmeye çalıştığını kaydeden Kılıç, “Ne kadar algıyla oynarlarsa oynasınlar, işsizlik ortada, açlık yoksulluk sınırı ortada, her gün gelen zamlar ortada, kepenk açamayan esnafımız, asgari ücretle ay sonunu göremeyen işçimiz, Afrika standartlarında yaşayan emeklimiz ortada. İktidarın ekonomi politikaları milletin canına tak etti. Çare ve çözüm belli; üretime dönük yatırımları arttıracağız. İstihdam artırıcı yatırımlara öncelik vereceğiz. Tarım ve hayvancılığı teşvik edeceğiz. Yolsuzluk ve yoksulluk düzenini ortadan kaldıracağız. İnsanımızın yarınından endişe etmediği, çocukları için mutlu ve müreffeh bir yaşam sürebilme imkânına sahip olduğu bir ekonomi kuracağız. Gençlerimizi yabancı kapılarına mecbur ve mahkum etmeyeceğiz. Ve Allah’ın izni ile milletimizin insanca yaşama sahip olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Erken seçimin göstergesi olabilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin erken seçimin habercisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “3600 ek gösterge şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik kriz göz önüne alındığında sadece pansuman tedbirden başka bir şey değil. Önümüzdeki günlerde seçimin nefesini, soluklarını kulaklarımıza getiriyor. Ne zaman olabilir? 2023’ün yılının mart, nisan aylarında olabileceği gibi bu yılın ekim ayı sonu kasım ayı içerisinde de olabilir. Ekonomik ücretlerin artırılması, asgari ücretin artırılması, genel af olabilir. 3600 ek gösterge gibi ekonomik faaliyetler olabilir. Akaryakıt fiyatlarının geri çekilmesi olur. Tarım kesimine verilecek bir takım destekler olabilir. Bunlar seçim göstergeleridir. Öğrencilere yönelik banka faizleri veya esnafı ve tüccarın için borç ve kredilerin yeniden yapılandırılması gibi adımlar erken seçim göstergesi olabilir” dedi.