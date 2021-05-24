İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
0
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
0
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0

Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili Yıldırım'dan açıklama: Test kiti götürdü!

Sedat Peker'in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Erkan Yıldırım ile ilgili babası AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama geldi

Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili Yıldırım'dan açıklama: Test kiti götürdü!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:27

Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı videolarda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Yedinci videosunda AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu hakkında 'kirli para trafiği' iddiasında bulunmuştu. Konuyla ilgili Yıldırım'dan açıklama geldi.

 

Yıldırım, dün yayınlanan video için, "yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım’ı da zikretti. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz” dedi.

Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gidip uyuşturucu trafiği organize ettiği iddialarına yanıt veren Yıldırım, bu iddiayı da reddederek, oğlunun Venezuela'ya gittiğini ancak koronavirüs nedeniyle test kiti ve maske götürdüğünü söyledi.

Yıldırım'ın sözleri şöyle: "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa ‘çamur at, izi kalsın’ türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir."

Etiketler; #sedat peker #binali yıldırım #venezuela #erkan yıldırım
Önceki Haber
İzmir'de Süper Lig sevinci
Sonraki Haber
İhbarı değerlendiren polisler iki kadın cesedi buldu!
Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt
0
Peker'in açıklamalarına Arınç yorumu: Şanlı yargımız bağımsız olduğunu göstermeli
Peker'in açıklamalarına Arınç yorumu: Şanlı yargımız bağımsız olduğunu göstermeli
0
Verilen destek zamlarla geri alındı!
Verilen destek zamlarla geri alındı!
0
Akşener Rize'deki tepkilere yanıt verdi: Yahu Megri'yi ben mi söyledim?
Akşener Rize'deki tepkilere yanıt verdi: Yahu Megri'yi ben mi söyledim?
0
Erdoğan bu kez Akşener'e dava açtı!
Erdoğan bu kez Akşener'e dava açtı!
0
Sındır depremzedeler için kanun teklifi verdi: Devlet vatandaşını yüzüstü bırakmaz
Sındır depremzedeler için kanun teklifi verdi: Devlet vatandaşını yüzüstü bırakmaz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.