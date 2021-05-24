Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili Yıldırım'dan açıklama: Test kiti götürdü!

Sedat Peker'in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Erkan Yıldırım ile ilgili babası AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama geldi

Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı videolarda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Yedinci videosunda AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu hakkında 'kirli para trafiği' iddiasında bulunmuştu. Konuyla ilgili Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, dün yayınlanan video için, "yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım’ı da zikretti. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz” dedi.

Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gidip uyuşturucu trafiği organize ettiği iddialarına yanıt veren Yıldırım, bu iddiayı da reddederek, oğlunun Venezuela'ya gittiğini ancak koronavirüs nedeniyle test kiti ve maske götürdüğünü söyledi.

Yıldırım'ın sözleri şöyle: "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa ‘çamur at, izi kalsın’ türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir."