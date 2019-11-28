Serter, Varank'a seslendi : "İzmir sanayicisi zor durumda"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden 2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a seslenerek, "İzmir sanayicisi kırmızı alarm veriyor" dedi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bakan Varank'a sanayicilerin yaşadığı sorunları anlatarak, "Türkiye'de sanayici olmak, neredeyse Avrupa'da bakkal olmakla eşdeğer" dedi. Devlete ait tesis ve fabrikaların satılmasının sanayicilere kötü örnek olduğuna dikkat çeken Serter," Bu tarz devletin değerlerini elden çıkararak sanayicinin moralini bozdunuz. 'Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bile bu kadar istihdam yarattığı fabrikaları gözden çıkarıp yok pahasına sattıktan sonra biz ne yapalım' diyor sanayici. Sayın Bakan ben de bu soruyu size soruyorum, siz bunu yaparsanız sanayici ne yapsın"dedi.

"İzmir sanayicisi kan ağlıyor"

Serter, sanayicinin sürekli artan girdi maliyetlerinden, enerji fiyatlarından, arazi ve arsa sorunlarından şikayetçi olduğunu dile getirerek İzmirli sanayicilerin sorunlarına da vurgu yaptı. Serter, İzmir sanayicilerinin kan ağladığın söyleyerek, "Oysa ki istedikleri vergiler de kolaylık ve istihdam konusunda küçük teşvikler. Bu kadarlık desteği sanayiciden esirgemeyin" diye konuştu. Genç nesillerin de sanayicilik konusunda heveslendirilmesi için özel bir teşvik sisteminin de olması gerektiğini söyleyen Serter, TBMM'de sanayicilerin sorunlarını diye getirmeyi sürdüreceğini de ekledi.

"Meslek Liseleri'ni imam hatip yaptınız"

İzmir Milletvekili Serter, sanayicilerin en önemli sorunlarından birisinin de ara eleman problemi olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri endüstri meslek liselerinden mezun olanların, kendileri imkanları dahilinde atölyeler kurup fabrikatörlüğe uzanan bir yola çıktıklarını belirten Serter, "Bugünlere kadar bir çok meslek lisesi mezunu sanayici yüzlerce insana da iş imkanı yarattı, yaratmaya da devam ediyorlar. Sizin iktidarınızda Meslek Liseleri'nin adları İmam Hatip Liseleri'ne dönünce, ara eleman sıkıntısı inanılmaz boyuta ulaştı" dedi. Serter, devletin mesleki eğitim noktasında eksikliklerini dile getirdikten sonra İzmir'in sanayicileri tarafından yapılan meslek liselerini iyi örnek olarak da gösterdi. İzmir Milletvekili Serter, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde eğitim alanı olarak ayrılmış alanların bir an önce Meslek Liseleri olarak hayata geçirilmesini talep ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun için de en uygun yer olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilmesini de ivedilikle talep etmekteyim" dedi.