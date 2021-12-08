Sındır: Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanlığı ve Bornova Belediyesi’ni ziyaret etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sındır, "Biatla değil, liyakatla yönetilecek bir devlet anlayışını yeniden inşa edeceğiz. İktidar olacak, huzuru ve refahı sağlayacak, Türkiye'mizi tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı

CHP Bornova İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Dr.Mustafa İduğ ve ilçe yöneticileriyle bir araya gelen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Devlet aklını ortadan kaldıran, liyakati yok eden, Türkiye’deki tüm kurumları vesayet altına almaya çalışan, kutuplaşmadan beslenen, yurttaşlarımız arasında ayrımı her geçen gün derinleştiren bir zihniyete karşı mücadele ediyoruz. Ülkemizin değerlerine, kazanımlarına, kadim kültürüne karşı açık açık savaş açan, devletin bütçesinde vatandaşının çıkarını, refahını değil, bir elin parmaklarıyla sayılabilecek yandaş sermayenin kasalarını ve faiz lobilerini düşünen, onların istikbalini önceleyen bir iktidara karşı mücadele veriyoruz. Türkiye’yi ucuz emek ülkesine dönüştürmekle övünen, para birimimizin Dolar karşısında yüzde 39, Afganistan’ın para birimi Afgani karşısında bile yüzde 29 değer kaybetmesine neden olan çürümüş bir ekonomik zihniyete karşı mücadele ediyoruz” dedi.

“GİDİYOR GİTMEKTE OLAN, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Milletin kaderini, tek bir kişiye, tek bir aileye, tek bir zümreye, otoriterleşen, totaliterleşen zihniyete, tekelleşen anlayışa, asla teslim etmeyeceklerini söyleyen Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu iktidarla ekonominin düzelmeyeceği artık herkesçe aşikârdır. 2022 yılı için hazırlanan bütçe asla Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Kurdaki yükselişten dolayı bütçe daha komisyondan geçmeden kadük kalmıştır. Derhal seçime gidilmelidir. Çürümüş saray düzenine karşı çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, sanayicisiyle, kadınıyla, genciyle hep beraber kenetlendik. Biatla değil, liyakatla yönetilecek bir devlet anlayışını yeniden inşa edeceğiz. İktidar olacak, huzuru ve refahı sağlayacak, Türkiye'mizi tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Halkın partisi CHP iktidara, vatandaşlarımız da CHP iktidarına hazır. Mersin mitingimiz bunun ispatıdır. Mersin’de miting alanı hınca hınç doldu ülkemizin dört bir yanındaki yurttaşlarımızın da yüreği orada attı. Bornova Belediye Başkanımız Dr.Mustafa İduğ’u yerelde ortaya koyduğu gurur kaynağımız olan başarılarıyla ve İlçe Başkanımız Ertürk Çapın ve tüm ilçe yöneticilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi kararlı ve dinamik mücadelelerinde kutluyorum”

“HAK, HUKUK VE ADALET MÜCADELEMİZİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını dile getiren CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, “Örgüt olarak üzerimize düşen tarihi sorumluluğun bilincinde ve farkındayız. Toplumun tüm kesimlerine ulaşarak halkımızın yaşadığı sorunlara, sıkıntılara çare olacak, ülkemizi buhrandan çıkaracak önerileri anlatıyoruz. Bornova İlçe Örgütü olarak ziyaretler gerçekleştirmeye devam edecek, esnafımızla buluşacak, vatandaşlarımızın kapısını çalacak ve partimizin ortaya koyduğu çözüm önerilerini anlatmayı sürdüreceğiz. Yarın seçim olacakmış gibi gençlerimizle, kadınlarımızla, örgütümüzün tüm organlarıyla birlikte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emin adımlarla iktidara yürüdüğümüz bu yolda hata yapmaya lüksümüz yok. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi muhakkak zaferle taçlandıracağız” dedi.

“AZ KALDI, İKTİDARA GELİYORUZ!”

CHP’nin Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyabilecek kadrolara sahip olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr.Mustafa İduğ; “CHP kadroların partisidir, biz de bugün partimizden aldığımız güçle, idari ve mali disiplinimizle Bornova’da halkımıza yatırım ve hizmetlerinizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa öz kaynaklarımızla, kaynağı kendi içinde projelerle, yatırımlarla kentimizi geleceğe hazırlıyoruz. Genel Başkanımız önderliğinde; Milletvekillerimizle, Türkiye’deki tüm belediye başkanlarımızla, il ve ilçe başkanlarımızla, yöneticilerimizle, tüm kadrolarımızla ve Millet İttifakı bileşenlerimizle birlikte iktidara yürüyoruz. Milletin sesi önce Mersin’den yükseldi şimdi sıra Kocaeli’nde. Kocaeli Mitingimizde de umudu büyütecek, gücümüzü birlik ve beraberlikten alacağız. Az kaldı, iktidara geliyoruz” dedi.