Son anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu'nun oyu şaşırttı!

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Kömürcü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 1 yıl içerisinde oylarını yüzde 12 arttırdığını dile getirdi.

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte muhalefetin adayının kim olacağına yönelik meraklar da artıyor. Zaman zaman adaylık sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, son gerçekleştirdikleri ankete ilişkin sonuçları paylaştı. Kömürcü, AK Parti'nin son olarak yüzde 31 ölçüldüğünü belirterek, CHP'nin ise 28 civarında olduğunu belirtti. İYİ Parti'nin 14-15 bandında gittiğini belirten Kömürcü, MHP'nin ise yüzde 7'de olduğunu aktardı.

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin son anketine ise Kemal Kılıçdaroğlu sürprizi damga vurdu. CHP liderinin son 1 yıl içerisinde oyunu yüzde 12 seviyesinde artırdığını belirten Derya Kömürcü, ilk ölçtüklerinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 29 civarında olduğunu anlattı. Ayrıca verdiği rakamların "kararsız oylar dağıtılmadan önceki durum" olduğunu da sözlerine ekledi.