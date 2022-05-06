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Soylu'dan Ümit Özdağ için inanılmaz sözler!

06 Mayıs 2022 Cuma 08:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Sunucunun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili soru sormak istemesi üzerine sinirlenen Soylu, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı.

Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."

Etiketler; #süleyman soylu #ümit özdağ #zafer partisi #hayvandan aşağı biri #tgrt
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