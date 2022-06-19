SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dan İzmir’de sandık mesajı

Partisinin Konak İlçe Başkanlığının 8’inci olağan kongresinde konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlere bir yıllık süre kaldığını belirterek “Seçimde inşallah büyük bir patlama yapacağız Türkiye'nin en büyük partisi olduğumuzu herkese göstereceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Saadet Partisi(SP) Konak İlçe Başkanlığı 8’inci olağan kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Karamollaoğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sabri Tekir ve Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım ve partililer katıldı. Tek adaylı kongrede mevcut ilçe başkanı Rıfat Yıldırım’ın, yeniden SP Konak İlçe Başkanı seçildi.

“Herkese göstereceğiz”

Kongrede konuşan SP Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, “Önümüzde seçimlere bir senelik bir süre var. Bu süreyi canla başla atlatacağız. Seçimde de inşallah büyük bir patlama yapacağız. Türkiye'nin en büyük partisi olduğumuzu da herkese göstereceğiz. Büyük bir iddia ama iddia olmadan da mücadelenin yürütülmesi kesinlikle mümkün değil. Bizler ülkemizde yaşayan bütün insanların saadet içinde hayatlarını geçirmelerini arzu ediyoruz. Seçimlere giderken Türkiye'nin her yerinde ciddi bir şekilde teşkilatlanmamız ve her insana dokunmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Belki uyanırlar”

Merkezi iktidarın 19 yıllık süreçte kendisiyle çeliştiğini aktaran Karamollaoğlu, “Tek hedefleri var ne pahasına olursa olsun iktidarda kalabilmek. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Milletin refahı, huzur içinde olması, bu ülkedeki problemlerin çözülmesi, dünyaya örnek bir medeniyet inşa edilmesi bu arkadaşların gündeminde yok. Sadece düşmanlaştırarak kendilerinin oylarını attırmaya çalışıyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanına özellikle bundan 19 sene 15 sene hatta 10 sene önce söylediklerini bir daha dinlemelerini öneriyorum. Belki o zaman uyanırlar” diye konuştu.

“Hedefimiz yeni bir dünya kurmak”

“Yaşanabilir bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Karamollaoğlu, “Herkes isterse bizimle aynı duyguları paylaşsın isterse muhalif olsun herkesin mesut ve bahtiyar olduğu bütün ihtiyaçlarının giderildiği adaletin tesis edildiği bir ülke. Bizim hedefimiz, idealimiz yaşanabilir Türkiye kurmak. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye eskisi gibi yeniden büyük Türkiye konumuna gelir. Bütün dünyaya nizam verecek bütün dünyada haksızlıklara karşı mücadele edebilecek kimsenin kimseye zulüm etmesine müsaade etmeyen bir ülke konumuna geliriz. O zaman yeni bir dünya kurulur. Bizim hedefimiz yeni bir dünya kurmak” ifadelerini kullandı.

“Adalet olmadan huzur olmaz”

Konuşmasında adalet vurgusu da yapan Karamollaoğlu, “Baskıcı bir düzen kurarsanız orada huzur olmaz. Adaleti ortadan kaldırırsanız hiçbir zaman huzuru toplumda hâkim kılamazsınız sizde huzur bulamazsınız. Milletin çalıp, oynaması huzur içinde olduğunun göstergesi değildir her zaman. Umudu tükendiği zaman da böyle bir yola girebilir insanlar. Biz bir mücadele içindeyiz biz bu mücadeleyi hem Türkiye’deki baskıcılara hem de dünyadaki zorbalara karşı veriyoruz. İşimiz zor. Karşımıza her zaman engel çıkarmaya hazırlar. Böyle bir siyasi hareketin partilerini dört kere kapattılar. Ama biz vazgeçmedik. Adalet olmadan huzur olmaz, adalet olmadan düzen olmaz. Adalet olmadan kimse huzur içinde yaşayamaz hiçbir zaman kendisini emin hissetmez. Bu prensipler olmadan olmaz. Bu prensiplerin ardından da milletimizin mali ihtiyaçlarının karşılanması gelir. Bugünkü düzenin içinde ekonomik olarak ihtiyaçlarını giderecek düzene kavuşulması gerekir” şeklinde konuştu.

“Milletimize nefes aldırmak mecburiyetindeyiz”

Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sabri Tekir, “Eğer akaryakıt zamları böyle gelirse zam üstüne zam vergi üstüne vergi gelirse halkı başka çaresi kalmaz. Halkı aklını oynatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda kurtulmak mecburiyetindeyiz. Tek kişilik iradenin kifayetsizliğine, yetersizliğine memleketi ne hale getirebileceğini çok bir şekilde görüyoruz. 84 milyon insanı tek kişinin iradesiyle yönetmek mümkün değildir. Ekonomik işler son derece karışık hale gelmiştir. Milletimize nefes aldırmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“Gazamız mübarek olsun”

Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “1995 seçimlerinden İzmir’den iki milletvekili gönderdik. Önümüzde bir seçim var. 1995’de aldığımız oyu tekrar alacak mıyız? Hatta nüfus şimdi ikiye, üçe katladı. İzmir’imizin 4,5 milyon nüfusu var. Bu nüfusun yaklaşık 3,5 milyonu seçmen var. 1995’teki çalışmaların fazlasını en iyi şekilde yaparak İzmir’de en fazla oyu alacağız ve yine tekrar ‘İzmir’in Konak ilçesinde en fazla oyu alan parti Saadet Partisi’dir’ dedirteceğiz. Gazamız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

“Altılı masa örnek alınmalı”

İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ise “Gelişen siyasi süreçte SP’ye ve Genel Başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bir altılı masamız var. Altılı masayı dışarıda destekleyenler de var, olmasını istemeyip bozulmasını isteyen bir takım insanlarda var. Altı masanın yedinci ayağından bahsedeceklerine ben iktidar ve yardımcı muhalefetine altılı masanın değerlerini örnek almalarını ve bu yolda siyaset yapmalarını tavsiye ediyorum. İyiye iyi demeyi, güzele güzel deme erdemliliğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Milli Görüşle mümkün”

SP’nin iktidar olması için Konak’ta çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım da “Ülkemizin bu buhrandan kurtulması Milli Görüşle mümkün olacak” dedi.