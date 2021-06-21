Süt üreticisi dertli: İneklerimi kesime gönderdim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iki günde 28 köy gezerek çiftçi ve besicilerin sorunlarını yerinde dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği Ulukışla’nın köylerinde çiftçi ve besicilerin sorunlarını dinledi.

Çiğ sütten kazanamadıklarını ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldıklarını belirten besici Mehmet Şen, “Bugün 3 tane ineğimi kesime gönderdim. Bu ay içinde kesime gönderdiği hayvan sayısı 5 oldu. Yem fiyatlarına yetişemiyoruz” dedi.

Yemin torba fiyatının 160 lirayı geçtiğini, samanın tonunu ise 930 liraya aldığını ifade eden Şen, “Yeme para yetiştiremediğimiz için hayvanlara yeterince yem veremiyoruz. Bu nedenle süt üretimi azaldı. Süt açığı oluştu. 900 litreye yakın süt alırken, yem veremediğimiz için süt verimi 600 litreye kadar düştü” diye konuştu.

Ulusal Süt Konseyi’nin 2 lira 80 kuruş olan çiğ süt referans fiyatını, Temmuz ayından itibaren 3 lira 20 kuruşa çıkardığını anımsatan besici Şen, süt toplayıcılarının Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyata uymadığını ve kendi fiyatlarını belirlediği için üreticinin belirlenen rakamlara süt satamadığını ifade etti.

SÜTE 10 KURUŞ ZAM GELİRSE YEME 20 KURUŞ GELİYOR

Çiğ süte zam geldiği haberi duyulur duyulmaz, yem fiyatlarının da hemen zamlandığına dikkat çeken besici, “Süte 10 kuruş zam yapıldığında hemen yeme 20 kuruş zam geliyor. Yani süte gelen zam, besiciye yaramıyor. Biz bu şekilde destek falan istemiyoruz. Girdi fiyatı düşürülsün. Ürünümüzü değerinde satıp nafakamızı çıkarmak istiyoruz. Bir litre süt ile 1,5 kg yem alamıyorsan nasıl bu işi sürdüreyim. Bakmaya kıyamadığım hayvanlarımı acı duyarak mecburiyetten kesime gönderiyorum. Birinin geliri ile diğerini yaşatmaya çabalıyorum ama bu böyle gitmez.” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yem fiyatının frenlenememesi nedeniyle besicilerin hayvanları kesime göndermek zorunda kaldığını, süt ineklerine yeterince yem verilememesi nedeniyle de verim kaybının yaşandığını belirtti. Gürer, “Kesime gönderilen bir inek en az beş kez buzağı verir. Yani aslında her inek beş can demek. Hayvan açığı oluşması yine ithalat kapısının aralanması demek. Farklı besicilerle de görüştüm. İçleri kan ağlayarak süt ineklerini kesime gönderdiklerini belirtiyorlar” diye konuştu.

Süt üretiminin azalması ve hayvan sayısının düşmesinin hem et ve süt ürünlerinde ülkemizi ithalata mecbur kıldığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Buradan siyasal iktidara sesleniyorum; gelin burada hayvancılık yapan, besicilik yapan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyin” dedi.

ACİL MÜDAHALE ŞART

Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan Gürer, “Gittiğimiz her yerde besicilik yapanların gerçek manada ve ciddi şekilde mağdur olduğunu görüyoruz. Yem fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Sözde ediliyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arpayı 1950 liradan sattığı belirtilirken, serbest piyasada 2 bin 500 liradan işlem görüyor. 2019 yılında 1100 lira olan arpanın bu yıl TMO tarafından alım fiyatı 1750 lira olarak açıklandı. Bu artış da gösteriyor ki, arpada dahi yem fiyatlarının artışı önlenemiyor” ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLIYIZ

Gürer; mısır, soya, ayçiçek tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi gibi karma yem hammaddesinde ithalata mecbur kaldığımızı, bu açığın ülkemizde üretim ile kapatılması gerektiğini ifade etti. Kendi hayvan yemini üretemeyen besicinin ayakta kalmasının zor olduğu ve kırsalda küçük aile tipi işletmelerin daha çok sorun yaşadığına dikkat çekti. Hayvancılığın zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle yeterli samanın elde edilememesi, yonca ve diğer otların gelişememesinin kaba yemde de ciddi sorun yarattığını belirtti.