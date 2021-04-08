Tabanca satışı 5 yılda yüzde 100 arttı!

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü’nce satışı yapılan yerli tabanca sayısı son 5 yılda yüzde 100 arttı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’in üst komisyon toplantısında silah satışlarına yönelik sorusuna MKE Genel Müdürlüğü’nün verdiği rakamlar oldukça dikkat çekici

MKE Ankara Silah Satış Şubesi Müdürlüğü ve İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü tarafından 2016-2020 yılları arasında 294 bin 702’si yerli ve 17 bin 203’ü ithal olmak üzere toplamda 311 bin 725 tabanca satışı yapılmış. 2016 yılında 29 bin 618 yerli tabanca satılırken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 artarak 60 bin 903’a çıkmış.

YERLİ İTHALİ KATLADI

2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmadaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, şu bilgileri verdi.

“KİT Komisyonunda MKE’yi denetlerken MKE yetkililerini bazı sorular sordum. Bunlardan biri de darbe girişiminden sonra silah satışının artıp artmadığı yönündeydi. 2016’dan itibaren 2020 yılı sonuna kadar silah satışları yüzde 100 artmış. 2016 yılında 29 bin 618 yerli tabanca satılırken, bir yıl sonra bu sayı yüzde 105 artarak 60 bin 903’a çıkmış. Yerli tabanca satışı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 29.6 daha artarak 78 bin 992’ye çıkmış. 2019’da yerli tabancı satışı 69 bin 585 olurken, 2020 yılında 55 bin 577 yerli tabanca satılmış. 2016-2020 yılları arasındaki toplam yerli tabanca satışı ise 294 bin 702’ye ulaşmış. Ayrıca MKE’nin ithal tabanca satışı da son 5 yılda 17 bin 203 olmuş. 2016’dan 2020 yılı sonuna kadar yerli ve ithal ruhsatlı tabanca satışlarının toplamı 311 bin 725 olmuş.”

RUHSATSIZ SİLAHLAR DA EKLENİRSE SAYI DAHA FAZLA

MKE tarafından verilen rakamların yalnız kurum satışlarını ve ruhsatlı silahları kapsadığını ifade eden Atila Sertel, ruhsatsız ve kaçak yollardan edinilen silahlar da eklendiğinde bireysel olarak silahlananların sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi. Sertel, “Bu rakamlar tabi sadece ruhsatlı silahlar için geçerli. Bir de ruhsatsız ve kaçak yollardan Türkiye’ye giren ve vatandaşlar tarafından alınan silahlar var. Türkiye ne yazık ki silahlanıyor. Ve bu tablo da 2016’dan itibaren yerli silah satışı yüzden 100’den fazla artarken, döviz kurundaki artışa bağlı olarak ithal silah satışları azalıyor. Av tüfeklerinde de benzer bir durum söz konusu. Son 5 yılda 2016 yerli av tüfeği satılırken, 713 adet de ithal av tüfeği satışı yapılmış. Hızla artan bir silahlanma olduğu dikkat çekiyor. MKE’nin bize verdiği rakamlar da bize bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.