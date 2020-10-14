Tarihimiz yok ediliyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak'ta bulunan Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi’nin temelinden çıkan ve çürümeye bırakılan Antik Roma Dönemi kalıntılarını TBMM gündemine taşıdı

İzmir’in göbeğindeki tarihi alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yok edildiğini belirten CHP’li Bakan, "Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan Roma Hamamı ve tarihi okulun kalıntıları kaderine terk edilmiş durumda! İzmir’in tarihine ışık tutacak bu alandaki sazlıkların boyunun üç metreyi geçtiği, çok sayıda mini göletin oluştuğu ve çöp yığınlarının biriktiği gözle görülüyor. Bakanlığın sorumsuzluğu nedeniyle bu tarihi alan İzmir’in utanç kaynağı haline geldi” dedi. Konak’ta bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için 2016 yılında yap-işlet-devret modeliyle çalışmalara başlandı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanıldı. Ortaya çıkan tarihi kalıntılarla ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; bölgede sondaj yapmış, kalıntıları incelemiş ve incelemeler sonucunda kalıntıların Antik Roma dönemine ait liman, hamam yapısı ve okul olduğu sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için de Müze Müdürlüğü'nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi yönünde karar alınmıştır.

Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi’nin 2016 yılında yıkıldığını ve binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanılmasıyla inşaat çalışmalarının durdurulduğunu hatırlatan CHP’li Bakan, “İnşaat çalışmaları tarihi kalıntıların bulunmasıyla durduruldu. Arkeologların yaptığı inceleme sonucu bulunan tarihi kalıntıların milattan sonra 2’nci yüzyıldan kalma roma hamamı ve okul olduğu ortaya çıktı. 2018’in Aralık ayında bu alan için soru önergesi verdik. Bakanlık, alanda çalışmaların devam ettiğini ve sürecin Koruma Kurulu’nda değerlendirileceğini belirtti. Ancak sürecin üzerinden geçen bu zaman zarfında alanla ilgili hiçbir şeyin yapılmadığını görüyoruz. Bakanlık, İzmir’in tarihine ışık tutacak bu kalıntıları çürümeye terk edemez. Bakanlığı göreve davet ediyorum. Bir an önce bu tarihi alanı İzmir’e kazandırmak durumunda!” dedi.

Tarihi alan çöplüğe döndü

İzmir’in tarihsel ve arkeolojik değerleri ile çok özel bir kent olduğunu ve bu anlamda kent içerisinde bulunan tescil edilmiş alanların korunması ve kente kazandırılmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alandaki kalıntıların Smyrna Antik Kenti Limanı yerleşimi hakkında da yeni tarihsel bilgiler verdiğini, bu nedenle yapının yerinde korunması gerektiğini belirtmişti. Kurulun, tarihi yapının fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalara açık olduğunu da vurgulamasına rağmen yaklaşık 4 yıldır alanla ilgili çözüme yönelik herhangi bir çalışma başlatılmadı. Tarihi kalıntılar ise, önce suyla dolarken ardından da yosun topladı. Bu alan İzmir valiliğin ve büyükşehir belediyesinin hemen arka sokağında yer alıyor. Yani şehir merkezinin göbeğinde, İzmir limanı kıyısındaki tarihi Kemeraltı çarşısının içinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bu alanın sazlığa ve bataklığa teslim olduğunu görmek çok üzücü. Üzücü olmasının yanı sıra utanç verici! Bakanlık İzmir’e böyle mi değer veriyor?