Tunç Soyer'le Muharrem İnce arasında afiş tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Memleket Partisinin İzmir İl Kongresinde kendisini hedef alan Muharrem İnce'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Başkan Soyer, “Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım” paylaşımında bulundu. Soyer'e gecikmeden cevap veren İnce ise sosyal medya hesabı üzerinden, “Seçilmiş belediye başkanı olman afiş toplatma hakkı vermez!” dedi.

HABER EKSPRES-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark İsmet İnönü Konferans Salonu’nda düzenlenen Memleket Partisi İzmir 1'inci il kongresinnde kendisini hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İnce'nin “Sen kiminle dans ettiğini bileceksin. Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip akrabası çıkıyor. Bak başkan, bu afişler diğer partilerin afişlerine benzemez. Bunlar Memleket Partisi afişleri. Onlarda belediye rantı yok, onlarda hazine parası yok. Burada gönüllülerin parası var o ve parayı senden alırım” ifadelerine yanıt veren Başkan Soyer, “Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir. Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu” dedi.

İnce'den cevap gecikmedi

Soyer'e vakit kaybetmeden sosyal medya üzerinden yanıt veren İnce ise "Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP’den mi öğrendin? Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi’nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" şeklinde paylaşımda bulundu.