Üç Kuruş dizisine CHP'li vekilden tepki!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 'Üç Kuruş' isimli diziye tepki göstererek konuyu Meclis gündemine taşıdı

“Üç Kuruş adlı dizi, Türkiye’de medyanın Romanlara karşı ayrımcı yaklaşımının son örneğidir. Romanların yaşamlarını derinden etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih eden ana akım medya, reyting uğruna Romanların yaşamlarını gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan basmakalıp yargılar üzerinden bir reyting unsuru olarak sunmaktadır.” diyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Üç Kuruş adlı dizi hakkında Kültür ve Trurizm Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Bilgi Edinme Başvurusu’nda bulunan Purçu, ilgili kurumlara şu soruları yöneltti:

“Üç Kuruş” dizisi hakkında bahsi geçen konular bilginiz dahilinde midir?

Söz konusu dizi hakkında bir inceleme yapılması planlanmakta mıdır?

RTÜK tarafından, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, “Üç Kuruş” adlı dizinin yayından kaldırılması gündemde midir? Dizinin yayınlandığı kanala herhangi bir yaptırım uygulanması planlanmakta mıdır?

Dizi, program vb. yayınların, televizyon kanallarında yayına girmeden önce, RTÜK tarafından yapılan değerlendirme kriterleri nelerdir?

“Üç Kuruş” dizisinin bu değerlendirmesinin detayları nedir?

Günümüz itibarıyla yayında olan; şiddet, adam öldürme, madde kullanımı ve satılması vb. ağır suç unsurları içeren, halihazırda yayınlanmakta olan dizi ve programlar arasında, hakkında yayından kaldırma işlemi yapılacak olanlar hangileridir? Kaçı hakkında RTÜK tarafından yaptırım uygulanmıştır?

RTÜK tarafından, dezavantajlı gruplar, Romanlar ve diğer etnik gruplar, LGBTİ gibi hassas kitleler hakkında yayınlanması planlanan yapımlara ilişkin farklı bir denetleme mekanizması uygulanmakta mıdır?

RTÜK tarafından, tv kanalları hakkında karar verilen; sansür, yayından kaldırma gibi yaptırımların kriterleri nelerdir? Bu yaptırımlar, hangi durumlarda öngörülmektedir?

RTÜK adına cevaplanması istemiyle; Şiddet sahneleri ağırlıkta olan, mafya, hırsızlık, ağır suçlar, kadına şiddet gibi toplumu olumsuz yönde etkileyen dizi ve programlar neden hala yayındadır?

RTÜK tarafından; dezavantajlı gruplar, Romanlar ve diğer etnik gruplar, LGBTİ gibi hassas kitlelere yönelik ne gibi çalışmalar bulunmaktadır?

RTÜK tarafından; Romanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele adına, bu konuda Kamu Spotu yayınlanması planlanmakta mıdır?

RTÜK tarafından bugüne dek; Romanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele adına, bu konuda Kamu Spotu yayınlanmamış olmasının gerekçesi nedir?

“Üç Kuruş” adlı dizi hakkında tarafınıza ulaşan şikayet sayısı nedir?